箱根駅伝への挑戦を全力サポート！西武バス 駿河台大学駅伝部とスポンサー契約を締結

西武バス株式会社と学校法人駿河台大学は、駿河台大学駅伝部へのスポンサー契約を締結し、2025年9月24日に調印式を執り行いました。

西武バスが外部のスポーツ団体とスポンサー契約を締結するのは、今回が初めてとなります。

今回の契約により、今後も相互に協力し、地域社会への貢献とスポーツ活動の活性化や人材育成に寄与していくとしています。

駿河台大学駅伝部の挑戦をサポート

駿河台大学駅伝部は、2022年に箱根駅伝へ初出場を果たしました。

2回目の出場となった2024年の第100回大会では総合18位の結果を収め、現在は3回目となる第102回箱根駅伝(2026年1月開催)への出場を目指しています。

2025年10月18日(土)に開催される予選会に向け日々練習に取り組んでおり、西武バスはスポンサーとして選手を全面的にサポートし、活動を支えていきます。

駿河台大学駅伝部 後藤 宣広 監督コメント

この度のスポンサー契約に際し、駿河台大学駅伝部の後藤 宣広 監督は、

「この度、西武バス株式会社様のお力添えをいただき、選手・スタッフ一同大変嬉しく思っております。

本学駅伝部はスポーツを通じて地元を盛り上げていき、たくさんの方々に応援していただけるチームを目指しております。

これからもみなさまと共に成長できるように常に感謝の心をもって活動してまいります。」

とコメントしています。

沿線団体との連携を強化し、地域への貢献に繋がる取り組みを進める西武バス。

地元の大学駅伝部の活躍を応援する、心強いサポートとなりそうです。

西武バスと駿河台大学駅伝部のスポンサー契約締結のニュースでした。

