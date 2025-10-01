組み合わせ自由自在で楽しさ広がる！モントワール バズーカキャンディブランズ「トリプルパワースライダーズ」

モントワールは、おもちゃのように遊べるキャンディブランド「バズーカキャンディブランズ」から、3つの人気フレーバーを一度に楽しめる『トリプルパワースライダーズ』を2025年9月29日より発売します。

「スライダーズプッシュポップ」のコーラ味・グレープ味・ソーダ味の3つの人気フレーバーが1本に合体した、さらにパワーアップしたキャンディです。

全国のスーパーマーケットやドラッグストアなどで購入できます。

モントワール バズーカキャンディブランズ「トリプルパワースライダーズ」

価格：356円(税込)

発売日：2025年9月29日

内容量：34g

販売エリア：全国のスーパーマーケット、ドラッグストア等

“食べられるエンターテインメント”をコンセプトにした「バズーカキャンディブランズ」から、遊び心あふれる新商品が登場。

3つのキャンディが一体化したことで、より長く、より楽しく味わえるキャンディです。

3つの人気フレーバーが1本に！

『トリプルパワースライダーズ』は、1本でコーラ味、グレープ味、ソーダ味の3つのフレーバーが楽しめます。

1つの味をじっくり味わうのはもちろん、3つ同時に楽しむのも自由自在。

組み合わせ次第で新しい美味しさと楽しさが広がります。

「バズーカキャンディブランズ」について

「バズーカキャンディブランズ」はアメリカ・ニューヨーク発祥で、欧米で80年以上の歴史を持つキャンディブランドです。

“刺激的で遊び心のあるキャンディ”をモットーに、これまで数々のユニークな商品を開発・販売してきました。

日本でも「スライダーズプッシュポップ」などが25年以上にわたり親しまれています。

見た目のインパクトと、3つの味を自由に組み合わせられる楽しさ。

おやつの時間が盛り上がること間違いなしの“楽しいキャンディ”です。

モントワールの「バズーカキャンディブランズ トリプルパワースライダーズ」の紹介でした。

