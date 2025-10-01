一羽一羽心を込めて折られたピアス！障害者就労支援ネットワークP＆P「折り鶴ピアス」

一般社団法人障害者就労支援ネットワークP＆Pは、障がいのある作り手が一羽一羽心を込めて折った「折り鶴ピアス」を、2025年10月1日より成田空港第2ターミナルの免税店「Fa-So-La TAX FREE AKIHABARA」にて数量限定で販売を開始します。

障害福祉の現場から生まれた商品が、国際空港の制限区域内にある免税店で単独販売されるのは日本で初めての試みです。

観光という“人が動く機会”を通じて、障がいのある方々が国際的に活躍できる可能性を示す取り組みとして注目されます。

障害者就労支援ネットワークP＆P「折り鶴ピアス」

価格：1,650円(Tax Free／消費税免除)

販売開始日：2025年10月1日

販売場所：成田空港第2ターミナル Fa-So-La TAX FREE AKIHABARA (制限区域内)

※数量限定(なくなり次第終了)、全6色展開・一点もの

福祉と社会の新たな接点を築く、歴史的な一歩となる今回の取り組み。

関係者の協力と福祉現場の粘り強い努力によって、“障害福祉のものづくりが国際流通の舞台に立つ”という願いが実現します。

商品の特徴

平和と願いの象徴である折り鶴を、障がいのある作り手が丁寧に折り上げたピアスです。

美しさだけでなく、作り手の物語と尊厳をあわせ持つアクセサリーとなっています。

全6色展開ですが、色や柄はすべて異なり、一期一会の出会いが楽しめる一点ものです。

販売場所「Fa-So-La TAX FREE AKIHABARA」

販売場所は、成田空港第2ターミナルの出国後エリアにある免税店です。

世界中の旅行者が訪れる場所で、福祉生産品が単独で並ぶのは、福祉の枠を超えた価値創造の可能性を示す確かな一歩となります。

一羽一羽心を込めて作られた、美しい「折り鶴ピアス」

日本の玄関口である成田空港から世界へ羽ばたく、物語のあるアクセサリーです。

成田空港の免税店で販売される「折り鶴ピアス」の紹介でした。

