ビールを飲む前に！横浜オクトーバーフェスト2025『宴ざんまい』無料サンプリング

富山県でサプリメントの開発・製造を行う協和薬品株式会社は、横浜赤レンガ倉庫で開催されているドイツビールの祭典『横浜オクトーバーフェスト2025』にて、アルコール対策サプリ『宴ざんまい』の無料配布を実施しています。

2025年9月26日(金)から10月13日(月・祝)までの開催期間中、主に金・土・日曜日に来場者へ向けてサプリメントが配られます。

ビール好きが集まるイベントで、お酒を飲む機会が多い方におすすめの商品を試せるチャンスです。

横浜オクトーバーフェスト2025『宴ざんまい』無料サンプリング

【サンプリング詳細】

配布製品：アルコール対策サプリ『宴ざんまい』1回分(3粒入)

配布場所：横浜オクトーバーフェスト2025 メインエントランス付近

配布日時：横浜オクトーバーフェスト2025 開催期間中の金、土、日曜日

※イベント開場時間から各日配布予定数に達し次第終了

※金・土・日以外の曜日でも配布する場合があります

アルコール対策サプリ『宴ざんまい』

「宴ざんまい」は、酢酸菌抽出物末をメインに配合したサプリメントです。

酢酸菌抽出物末に含まれる酢酸菌酵素には、アルコールの分解に必要不可欠な2つの酵素（アルコール脱水素酵素とアルデヒド脱水素酵素）が含まれています。

そのほか、ウコンエキス末やコタラヒムブツエキス末、亜鉛、酵母エキス末などもバランスよく配合されています。

お酒を飲む機会が多い方や、翌朝スッキリしたい方におすすめの商品です。

「横浜オクトーバーフェスト2025」開催概要

開催期間：2025年9月26日(金)〜10月13日(月・祝) 計18日間

会場：横浜赤レンガ倉庫イベント広場

入場料：500円(税込) ※中学生以下無料

本場のドイツビールやフードが楽しめる、秋の横浜の風物詩です。

イベントを思いっきり楽しむためのお供として、話題のサプリを無料で試せる絶好の機会です。

横浜オクトーバーフェスト2025会場で実施されている、協和薬品のアルコール対策サプリ『宴ざんまい』無料配布の紹介でした。

