暮らしに馴染むニュートラルカラー！ディテール THOR STACKING SHELF CONTAINER 新色「ホワイト」「ミッドグレー」

THORシリーズを日本代理店として展開する株式会社ディテールは、人気シリーズ「THOR STACKING SHELF CONTAINER」に新色の「ホワイト」と「ミッドグレー」を追加し、2025年10月1日より販売を開始します。

既存のブラック、ライトグレー、オリーブに加えて、暮らしにより馴染みやすいカラーが追加され、さらに幅広いシーンで活用できるようになります。

ディテール THOR STACKING SHELF CONTAINER 新色「ホワイト」「ミッドグレー」

発売日：2025年10月1日(水)

販売場所：DETAIL ONLINE STORE、全国の販売店

THOR STACKING SHELF CONTAINERは、コンテナボックスの機能性とスタッキング可能な棚としての利便性を兼ね備えた人気のシリーズです。

耐荷重性やデザイン性から、キッチン・リビング・ワークスペース・ガレージなど、屋内外問わず様々な場所でのインテリア用途で好評を得ています。

既存カラーでは存在感が強すぎるという声に応え、よりニュートラルで部屋に馴染みやすい新色が採用されました。

新色「ホワイト」

明るさと清潔感を強調し、部屋を広く見せる効果が期待できます。

壁・天井・家具が淡色系の空間や、北欧風・シンプルモダンなインテリアにもおすすめです。

どの素材とも調和しやすく、家具とのコントラストを楽しむのに適したカラーです。

新色「ミッドグレー」

柔らかさと落ち着きを併せ持つ中間色で、汚れが目立ちにくい実用性も兼ね備えています。

アクセントカラーを引き立てつつも主張しすぎない配色が可能で、様々な家具や床材、装飾小物とも合わせやすいカラーです。

商品の特徴

デザイン性と耐久性

本体、蓋、扉を組み合わせて自分好みのスタッキングシェルフを作ることができます。

本体耐荷重120kgと非常にタフな仕様は、インテリアはもちろんキッチン周りやアウトドア、ガーデニングなど様々な場所で使用できます。

開いたドアを固定して簡単に出し入れ可能

ドアは片手で開閉でき、本体内部にはストッパーがあるので開けた状態で固定可能です。

折りたたみ式のドアは開けたままでも邪魔になりません。

異なるサイズの本体を積み重ね可能な専用蓋

異なるサイズの本体でもフィットする設計なので安心して積み重ねができ、自由度の高い収納を実現します。

また、同じ本体サイズであれば専用蓋がなくても本体同士がフィットするので、直接積み重ねできる仕様になっています。

設計されたサイズ感

幅は30cmと60cmの2サイズ、奥行き35cmと屋内外問わず設置しやすいサイズです。

高さについても内寸高は20L、50Lいずれも33.5cmで、2Lのペットボトルが縦に収納できるサイズとなっています。

商品概要

商品名：THOR STACKING SHELF CONTAINER

種類：20L(本体、扉、蓋)、50L(本体、扉、蓋)、ジョイントパーツ

価格(税込)：

＜20L＞本体4,840円／扉1,100円／蓋1,100円

＜50L＞本体6,930円／扉2,420円／蓋2,420円

＜ジョイントパーツ＞165円

サイズ：

20L本体 幅30cm×奥行35cm×高さ35.8cm

50L本体 幅60cm×奥行35cm×高さ35.8cm

カラー：White、Mid Gray、Black、Light Gray、Olive

素材：PP (本体、蓋、ジョイントパーツ)、HIPS(扉)

機能性とデザイン性を兼ね備え、様々なシーンで活躍するTHOR STACKING SHELF CONTAINER。

新色の登場で、さらに幅広いインテリアに溶け込み、収納の選択肢が広がります。

ディテールが販売するTHOR STACKING SHELF CONTAINERの新色「ホワイト」と「ミッドグレー」の紹介でした。

