◆米大リーグ ワイルドカードシリーズ第１戦 ドジャース―レッズ（３０日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャースは３０日（日本時間１０月１日）、ワイルドカードシリーズ（ＷＣＳ）第１戦の本拠地・レッズ戦を前に、出場登録メンバー２６人を発表した。大谷翔平投手（３１）、山本由伸投手（２７）は順調に名を連ね、佐々木朗希投手（２３）も入った。地区シリーズに進出した場合、メンバーの入れ替えは可能。今季限りで現役を表明している通算２２３勝で今季もチーム２位の１１勝を挙げたクレイトン・カーショー投手（３７）は外れた。

投手では１、２戦目に先発するスネル、山本に加え、本来は先発のグラスノー、シーハンも登録され、リリーフ待機となる見込みだ。９月に入ってリリーフに転向した朗希は、メジャーでのリリーフが２試合しかなかったが、いずれも１回無失点と好投したことでメンバーに滑り込んだ。コンディションが心配されたマンシー、エドマン、スミスもメンバー入りした。一方でチーム最多７１登板左腕のバンダ、１３８試合に出場しながら最後まで打率１割９分９厘と苦しんだコンフォートはメンバーから漏れた。ドジャースの登録メンバーは以下の通り。

【ドジャース】

▽投手 スネル、山本、グラスノー、シーハン、ベシア、ドライヤー、スコット、ロブレスキ、トライネン、エンリケス、佐々木

▽捕手 ロートベット、ラッシング、スミス

▽内野手 フリーマン、ベッツ、マンシー、エドマン、ロハス、Ｅ・ヘルナンデス、金慧成

▽外野手 Ｔ・ヘルナンデス、パヘス、コール、ディーン

▽二刀流 大谷