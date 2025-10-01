ＮＹ各市場 ２時台 ダウ平均は１２１ドル安 ナスダックもマイナス圏での推移
NY株式30日（NY時間13:04）（日本時間02:04）
ダウ平均 46194.93（-121.14 -0.26%）
ナスダック 22535.91（-55.24 -0.24%）
CME日経平均先物 44860（大証終比：-130 -0.29%）
欧州株式30日終値
英FT100 9350.43（+50.59 +0.54%）
独DAX 23880.72（+135.66 +0.57%）
仏CAC40 7895.94（+15.07 +0.19%）
米国債利回り
2年債 3.594（-0.027）
10年債 4.125（-0.014）
30年債 4.706（+0.002）
期待インフレ率 2.362（+0.002）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.711（+0.004）
英 国 4.699（-0.001）
カナダ 3.183（-0.043）
豪 州 4.298（-0.035）
日 本 1.641（+0.006）
NY原油先物11 月限（WTI）
1バレル＝62.68（-0.77 -1.21%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3873.90（+18.70 +0.49%）
ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝112991.13（-1331.51 -1.16%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1669万1050（-196691 -1.16%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
