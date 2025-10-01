きょうもユーロドルは買い戻しが優勢となる中、１．１７ドル台半ばまで上昇。本日の２１日線が１．１７３５ドル付近に来ているが、その水準を回復する展開。ユーロドルは専らドルの動きに左右されているが、本日も米政府機関の閉鎖へのリスクからドル安が優勢となっており、ユーロドルを押し上げている。一方、ユーロ円は一時１７３．４０円付近まで下落。２１日線付近まで下落しており、明日以降の動きが注目される。



本日はフランスとドイツが９月の消費者物価指数（ＨＩＣＰ）速報値を発表していたが、夏末にかけてインフレが加速していた。両国とも、今年初頭以来のインフレの上昇幅となった。エネルギー価格は８月よりも下落幅が小さくなり、サービス部門のインフレは両国で上昇した。ＥＣＢの据え置き予想を正当化する数字となった。



本日はラガルドＥＣＢ総裁が講演を行っていたが、「インフレに対するリスクはいずれの方向にもかなり抑制されているようだ」と発言。ただ、「警戒はなお必要」との認識も示していた。



EUR/USD 1.1757 EUR/JPY 173.65 EUR/GBP 0.8735



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

