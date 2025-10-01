韓国・江南の美容クリニック「PLAN;S CLINIC(プランエスクリニック)」は、2025年10月度のキャンペーンとして、「同行者イベント」「くびれ完成コース」「直角肩完成コース」の3つの特別プランを提供します。

理想のボディラインをより効率的に、安心して目指せるよう、初めての方から集中的に結果を求める方まで対応するプランが用意されています。

韓国の最新美容医療で、憧れのスタイルを目指せるチャンスです。

PLAN;S CLINIC(プランエスクリニック) 2025年10月度キャンペーン

同行者イベント

来院者全員が独自の脂肪溶解注射「ペッ注射」を施術する場合、それぞれに1部位が追加されるお得なイベントです。

お友達や夫婦、カップル、親子で一緒に施術したい方におすすめです。

くびれ完成コース

集中的なくびれ作りをサポートする2つのコースが登場します。

施術部位は下腹部・ラブハンドル・脇腹から選択可能です。

お試し版

価格：36万ウォン

コース内容：

・ペッ注射(腹部)3部位

・ダイエット薬 6週間処方

初めての方や気軽にスタートしたい方におすすめのコースです。

グレードアップ版

価格：95万ウォン

コース内容：

・ペッ注射(腹部)3部位

・HIGH ペッ注射(腹部)2部位

・ダイエット薬 6週間処方

より集中的にくびれを作りたい方に最適なプランです。

同部位に同時にペッ注射とHighペッ注射を注入する「ダブルペッ」での施術となり、高い効果が期待できます。

直角肩完成コース

価格：43万ウォン

コース内容：

・ペッ注射(二の腕)3部位

・肩ボトックス(100UI)

・ダイエット薬 6週間処方

憧れのアイドルのような、美しい肩のラインを目指せるコースです。

「ペッ注射」について

「ペッ注射」は、ダイエットしても痩せにくい部位を集中的に管理できる、プランエスクリニック独自の脂肪溶解注射です。

韓国国内の大学研究所との協業で、脂肪細胞の大きさと個数が37％減少したことが証明されており、韓国でのみ受けられる施術となります。

大きな副作用やダウンタイムは少ないとされていますが、まれに施術部位の腫れやアザなどが生じる可能性があります。

10月限定のお得なキャンペーンを利用して、理想のボディラインを目指してみてください。

韓国・プランエスクリニックの2025年10月度キャンペーンの紹介でした。

プランエスクリニック(PLANS CLINIC)

アクセス：ソウル特別市江南区江南大路 408 YBM江南センター 2階 (地下鉄2号線江南駅11番出口すぐ)

診療時間：月〜金 AM 10:30 - PM 08:00、土 AM 10:30 - PM 04:00

休診日：日曜日、祝日

予約・問い合わせ：プランエス公式LINE @plansjp

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 理想のボディラインを効率的に目指す！PLAN;S CLINIC(プランエスクリニック) 2025年10月度キャンペーン appeared first on Dtimes.