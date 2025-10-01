熟成プライムビーフステーキを堪能！ベンジャミンステーキハウス 東京ガーデンテラス紀尾井町店「2025年クリスマスコース」

「ベンジャミンステーキハウス」の東京ガーデンテラス紀尾井町店にて、「2025年クリスマスコース」が登場。

2025年12月20日(土)、21日(日)、24日(水)、25日(木)の4日間限定で、ランチとディナーで特別なコースを提供します。

看板メニューであるUSDA認定プライムビーフのステーキと、クリスマス期間だけのオリジナルメニューで、特別な時間を過ごせます。

ベンジャミンステーキハウス 東京ガーデンテラス紀尾井町店「2025年クリスマスコース」

販売期間：2025年12月20日(土)、21日(日)、24日(水)、25日(木)

販売場所：ベンジャミンステーキハウス 東京ガーデンテラス紀尾井町店

都内最大のテラスを併設した開放的な雰囲気が特徴の東京ガーデンテラス紀尾井町店で提供される、2025年のクリスマスコース。

ウニ、キャビア、トリュフなどの贅沢な食材を使用したメニューと、店内の専用冷蔵庫で熟成させたプライムビーフのステーキを堪能できます。

クリスマスディナーコース

価格：フィレミニョンコース 20,000円／ポーターハウスコース 25,000円 (消費税・サービス料10％込)

提供時間：17:00 - 23:00 (お席は2部制、及び2時間半制)

アミューズからデザートまで全6品で構成されるディナーコース。

ステーキハウス定番のシーフードプラッターも楽しめる、豪華なラインナップです。

【コース内容】

【パン】小麦胚芽パン＆クルミ胚芽パン 〜ホイップバター添え〜

【アミューズ】黒毛和牛のタルタル ウニとキャビア

【アペタイザー】シーフードプラッター(ロブスター ハーフサイズ、オイスター、クラブミート)

【スープ】ポルチーニ茸のポタージュ キャラメリゼした栗とキャロブパウダー 黒トリュフの香り

【メイン】ポーターハウスステーキ(約180g)または フィレミニョンステーキ(約150g)

【サイドディッシュ】マッシュポテト、クリームレスクリームスピナッチ

【デザート】苺のミルフィーユ アールグレイの香りとピスタチオのアイス

【カフェ】コーヒーまたは紅茶

クリスマスランチコース

価格：フィレミニョンコース 12,000円／ポーターハウスコース 19,000円 (消費税・サービス料10％込)

提供時間：11:30 - 15:00

クリスマス期間中は、ランチでも特別なコースを用意。

ランチコース限定の前菜『本マグロのタルタル 紫蘇の実とビーツのピクルス キャビアを添えて』が楽しめます。

メインはディナーと同じ量のステーキを堪能できる、満足度の高いコースです。

【コース内容】

【パン】小麦胚芽パン＆クルミ胚芽パン 〜ホイップバター添え〜

【アペタイザー】本マグロのタルタル 紫蘇の実とビーツのピクルス キャビアを添えて

【スープ】ポルチーニ茸のポタージュ キャラメリゼした栗とキャロブパウダー 黒トリュフの香り

【メイン】ポーターハウスステーキ(約180g)またはフィレミニョンステーキ(約150g)

【サイドディッシュ】マッシュポテト、クリームレスクリームスピナッチ

【デザート】苺のミルフィーユ アールグレイの香りとピスタチオのアイス

【カフェ】コーヒーまたは紅茶

ベンジャミンステーキハウス 東京ガーデンテラス紀尾井町店

都内最大のテラスを併設した、開放感のある雰囲気が特徴のレストラン。

特別なクリスマスを過ごすのにぴったりのロケーションです。

熟成プライムビーフの本格ステーキと、クリスマスならではの華やかな料理。

大切な人と過ごす特別なひとときを、美食とともに楽しめます。

ベンジャミンステーキハウス 東京ガーデンテラス紀尾井町店で提供される「2025年クリスマスコース」の紹介でした。

