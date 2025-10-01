熟成プライムビーフステーキを堪能！ベンジャミンステーキハウス 東京ガーデンテラス紀尾井町店「2025年クリスマスコース」
「ベンジャミンステーキハウス」の東京ガーデンテラス紀尾井町店にて、「2025年クリスマスコース」が登場。
2025年12月20日(土)、21日(日)、24日(水)、25日(木)の4日間限定で、ランチとディナーで特別なコースを提供します。
看板メニューであるUSDA認定プライムビーフのステーキと、クリスマス期間だけのオリジナルメニューで、特別な時間を過ごせます。
ベンジャミンステーキハウス 東京ガーデンテラス紀尾井町店「2025年クリスマスコース」
販売期間：2025年12月20日(土)、21日(日)、24日(水)、25日(木)
販売場所：ベンジャミンステーキハウス 東京ガーデンテラス紀尾井町店
都内最大のテラスを併設した開放的な雰囲気が特徴の東京ガーデンテラス紀尾井町店で提供される、2025年のクリスマスコース。
ウニ、キャビア、トリュフなどの贅沢な食材を使用したメニューと、店内の専用冷蔵庫で熟成させたプライムビーフのステーキを堪能できます。
クリスマスディナーコース
価格：フィレミニョンコース 20,000円／ポーターハウスコース 25,000円 (消費税・サービス料10％込)
提供時間：17:00 - 23:00 (お席は2部制、及び2時間半制)
アミューズからデザートまで全6品で構成されるディナーコース。
ステーキハウス定番のシーフードプラッターも楽しめる、豪華なラインナップです。
【コース内容】
【パン】小麦胚芽パン＆クルミ胚芽パン 〜ホイップバター添え〜
【アミューズ】黒毛和牛のタルタル ウニとキャビア
【アペタイザー】シーフードプラッター(ロブスター ハーフサイズ、オイスター、クラブミート)
【スープ】ポルチーニ茸のポタージュ キャラメリゼした栗とキャロブパウダー 黒トリュフの香り
【メイン】ポーターハウスステーキ(約180g)または フィレミニョンステーキ(約150g)
【サイドディッシュ】マッシュポテト、クリームレスクリームスピナッチ
【デザート】苺のミルフィーユ アールグレイの香りとピスタチオのアイス
【カフェ】コーヒーまたは紅茶
クリスマスランチコース
価格：フィレミニョンコース 12,000円／ポーターハウスコース 19,000円 (消費税・サービス料10％込)
提供時間：11:30 - 15:00
クリスマス期間中は、ランチでも特別なコースを用意。
ランチコース限定の前菜『本マグロのタルタル 紫蘇の実とビーツのピクルス キャビアを添えて』が楽しめます。
メインはディナーと同じ量のステーキを堪能できる、満足度の高いコースです。
【コース内容】
【パン】小麦胚芽パン＆クルミ胚芽パン 〜ホイップバター添え〜
【アペタイザー】本マグロのタルタル 紫蘇の実とビーツのピクルス キャビアを添えて
【スープ】ポルチーニ茸のポタージュ キャラメリゼした栗とキャロブパウダー 黒トリュフの香り
【メイン】ポーターハウスステーキ(約180g)またはフィレミニョンステーキ(約150g)
【サイドディッシュ】マッシュポテト、クリームレスクリームスピナッチ
【デザート】苺のミルフィーユ アールグレイの香りとピスタチオのアイス
【カフェ】コーヒーまたは紅茶
ベンジャミンステーキハウス 東京ガーデンテラス紀尾井町店
都内最大のテラスを併設した、開放感のある雰囲気が特徴のレストラン。
特別なクリスマスを過ごすのにぴったりのロケーションです。
熟成プライムビーフの本格ステーキと、クリスマスならではの華やかな料理。
大切な人と過ごす特別なひとときを、美食とともに楽しめます。
ベンジャミンステーキハウス 東京ガーデンテラス紀尾井町店で提供される「2025年クリスマスコース」の紹介でした。
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post 熟成プライムビーフステーキを堪能！ベンジャミンステーキハウス 東京ガーデンテラス紀尾井町店「2025年クリスマスコース」 appeared first on Dtimes.