パッケージデザインを刷新！モントワール「みんなのおやつ」リニューアル

株式会社モントワールは、「おやつDays〜日々の生活にちょっとの幸せを〜」をコンセプトに、お菓子シリーズ「みんなのおやつ」を2025年9月よりリニューアル発売いたしました。

パッケージデザインを刷新し、新たに上位ラインを加えた2つの価格ラインナップで、より選ぶ楽しさが広がります。

馴染みのある定番お菓子から地域で愛されるご当地菓子など、約80品の豊富なラインナップが魅力です。

モントワール「みんなのおやつ」リニューアル

希望小売価格：オープン価格

リニューアル時期：2025年9月から順次

販売エリア：全国のスーパーマーケット、ドラッグストアなど

お求めになりやすい2つの価格帯で、米菓、焼き菓子、スナック、珍味など様々なカテゴリーのお菓子を取り揃えた「みんなのおやつ」シリーズ。

今回のリニューアルで、さらに魅力的なブランドに生まれ変わりました。

パッケージデザインを刷新

リニューアルに伴い、パッケージデザインを刷新。

よりシンプルで、幅広い世代に受け入れられるデザインに生まれ変わりました。

2つの価格ラインナップを展開

従来のベーシックラインに加え、少し贅沢なお菓子を手に取りやすい価格で楽しめる上位ラインを新設。

より幅広いニーズに応える価格構成で、お客様の選択肢がさらに広がります。

新しくなったデザインと、気分やシーンに合わせて選びやすくなった2つの価格ライン。

約80品という豊富なラインナップで、毎日のおやつタイムがさらに楽しくなりそうです。

モントワールのリニューアルされたお菓子シリーズ「みんなのおやつ」の紹介でした。

