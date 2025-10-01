横浜駅周辺施設や全国ホテルでの優待も！Ｋアリーナ横浜 開業2周年記念キャンペーン＆Ｋアリーナクラブ新特典

横浜の「Ｋアリーナ横浜」が、2025年9月29日に開業2周年を迎えました。

これを記念し、公式会員組織「Ｋアリーナクラブ」にて、豪華景品が当たる会員登録キャンペーンを2025年10月1日(水)より実施します。

あわせて、横浜駅周辺の商業施設や全国のグループホテルで使えるお得な新特典もスタートし、会員サービスがさらに充実します。

Ｋアリーナ横浜 開業2周年記念キャンペーン＆Ｋアリーナクラブ新特典

世界最大級の音楽特化型アリーナ「Ｋアリーナ横浜」が開業2周年を迎えました。

日頃の感謝を込めて、公式会員組織「Ｋアリーナクラブ」で豪華なキャンペーンと、より便利でお得になる新特典が開始されます。

【開業2周年記念】豪華景品が当たる！会員登録キャンペーン

2025年11月30日(日)までに「Ｋアリーナクラブ」の有料会員に登録すると、56組112名にホテル宿泊券やお食事券が当たるキャンペーンに応募できます。

＜景品一覧＞

・ヒルトン横浜 宿泊券 (5組10名)

・ハイアット リージェンシー 横浜 宿泊券 (5組10名)

・那須温泉 山楽 宿泊券 (2組4名)

・鬼怒川温泉 山楽 宿泊券 (2組4名)

・THE HOTEL SANRAKU KANAZAWA 宿泊券 (2組4名)

・ヒルトン横浜 ディナービュッフェ (20組40名)

・ハイアット リージェンシー 横浜 ランチビュッフェ (20組40名)

さらにダブルチャンスとして、応募者の中から抽選で30名に横浜ポルタ商品券1,000円分がプレゼントされます。

＜応募対象者＞

Ｋアリーナクラブ会員(有料会員のみ)

＜会員登録・プレゼント応募対象期間＞

2025年11月30日(日)まで

【新特典1】横浜駅東口商業施設での会員限定特典

2025年10月1日(水)より、Ｋアリーナ横浜周辺の商業施設で利用できる会員限定特典がスタートします。

対象施設は、そごう横浜店、スカイビル、横浜ベイクォーター、ルミネ横浜、アソビル、横浜シティ・エア・ターミナル(YCAT)です。

お買い物やお食事にいつでも利用できる、様々な特典が用意されます。

【新特典2】KENグループ国内ホテル全国22ヶ所の宿泊割引

Ｋアリーナクラブ会員限定で、ケン・コーポレーショングループの国内ホテル全国22ヶ所で宿泊10％割引が利用できるようになります（ヒルトン横浜のみ5％割引）。

対象ホテルには、ヒルトン横浜、ハイアット リージェンシー 横浜のほか、札幌、金沢、京都、沖縄など全国の人気ホテルが含まれます。

Ｋアリーナ横浜公式会員組織「Ｋアリーナクラブ」について

「Ｋアリーナクラブ」では、会員になることでＫアリーナ横浜にて開催されるコンサートのチケット抽選に申し込めるほか、様々な特典を受けられます。

特典には、館内売店での10％割引や、会員限定イベントへの参加権などがあります。

音楽専用アリーナ「Ｋアリーナ横浜」

「すべては『音楽』を楽しむために」をコンセプトに、音楽を聴く人・奏でる人のためにつくられた特別なアリーナです。

2万席を誇る客席は、三層構造となるスタンドの全席がステージ正面を向いた扇型の形状で、アーティストの表現が真っ直ぐに届き、迫力と一体感を生み出します。

Ｋアリーナ横浜でのライブ体験が、会員になることでチケット入手から宿泊、周辺での楽しみまで、よりお得で便利になります。

Ｋアリーナ横浜の開業2周年記念キャンペーンの紹介でした。

