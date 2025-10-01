ドジャースの大谷翔平投手（３１）が２９日、プレーオフ、ワイルドカードシリーズ（３回戦制）第１戦を翌日に控え、二刀流メニューで調整した。

ロバーツ監督がこの日の記者会見で、１勝１敗になった場合の第３戦で大谷を先発で起用すると明言した。二刀流右腕はフリー打撃中のフィールドで３０分間のキャッチボールを行い、投球の感覚を確認。何度も笑顔を見せるなど、終始リラックスした様子だった。

連覇を目指すド軍が本拠地で迎え撃つ相手は、ナ・リーグ中地区３位、公式戦最終戦でワイルドカードを手にしたレッズだ。敵将フランコーナ監督は、会見で大谷対策を問われると「それは言えないよ。彼に教えるだろ？」と報道陣を笑わせた後、「腕を伸ばして打たせてはいけない。失投すれば、打球を軽く遠くへ飛ばされる」と、内角攻めを示唆。「走っても、投げても相手を倒す。最高の一人。世代を代表する選手だ」と絶賛した。

レ軍の第１戦先発は最速１６５キロの剛腕グリーン。大谷を通算打率・１４３（７打数１安打、１四球、３三振）に封じている右腕は「彼は素晴らしい才能の持ち主だが、僕も大リーガーだ。自分を信じて最高の球を投げたい」と意気込んだ。

先手必勝。メジャー最強１番打者が“天敵”を攻略し、攻撃の口火を切る。