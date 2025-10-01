日経225先物：1日2時＝150円安、4万4780円
1日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比150円安の4万4780円と大幅安で推移。日経平均株価の現物終値4万4932.63円に対しては152.63円安。出来高は9280枚となっている。
TOPIX先物期近は3106ポイントと前日比31ポイント安、TOPIXの現物終値比は31.6ポイント安で推移。
○主要先物価格・2時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 44780 -150 9280
日経225mini 44780 -150 158272
TOPIX先物 3106 -31 21491
JPX日経400先物 27895 -235 1231
グロース指数先物 731 -5 764
東証REIT指数先物 1918 +0 1
