　1日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比150円安の4万4780円と大幅安で推移。日経平均株価の現物終値4万4932.63円に対しては152.63円安。出来高は9280枚となっている。

　TOPIX先物期近は3106ポイントと前日比31ポイント安、TOPIXの現物終値比は31.6ポイント安で推移。


○主要先物価格・2時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 44780　　　　　-150　　　　9280
日経225mini 　　　　　　 44780　　　　　-150　　　158272
TOPIX先物 　　　　　　　　3106　　　　　 -31　　　 21491
JPX日経400先物　　　　　 27895　　　　　-235　　　　1231
グロース指数先物　　　　　 731　　　　　　-5　　　　 764
東証REIT指数先物　　　　　1918　　　　　　+0　　　　　 1

