巨人の田中将が３０日の中日戦に先発し、６回２失点で勝利投手となり、日米通算２００勝の大台に到達した。

日米通算での達成者は野茂英雄（米ドジャースなど）、黒田博樹（米ヤンキースなど）、ダルビッシュ有（現米パドレス）に続き、史上４人目となった。

巨人４―２中日

巨人が競り勝った。一回に中山の２点二塁打などで３点を先取。田中将が６回２失点と粘り、七回から４投手の継投で逃げ切った。中日は四回以降１安打止まり。

「変化を恐れていたら進化できない」

巨人の田中将は「勝つためにやるべきことをやれば、（２００勝という）結果は後からついてくる」と信じて疑わなかった。想像を超えるほどの困難も、必死になって乗り越えてきた。

この日の最大の山場は、１点リードの五回一死一塁、前の打席で２ランを浴びた細川を迎えた場面だ。絶対に失投が許されない中、ストライクゾーンに変化球を続け、最後はスプリットで三ゴロ併殺に仕留めた。六回は中軸を三者凡退に抑えて先発の役割を全うした。

「生存本能が強い」。昨年に一足早く日米通算２００勝にたどり着いたダルビッシュ（米パドレス）は、２学年下の田中将の特長をこう表現する。

北海道・駒大苫小牧高で同世代の打者をねじ伏せた剛腕は、楽天の新人時代に野村克也監督（当時）と出会い、外角低めへの制球力を極めた。米ヤンキースで苦戦した２０１７年には高めの直球の割合を増やし、タフな精神力も養った。同じ時代を生きてきたダルビッシュが「（田中将のように）変化していくこと、適応していくことは生き続けることに直結する」と評する言葉には重みがある。

プロ１９年目の今季もやはり、変わることをいとわなかった。長い二軍生活では、ひたむきに効率の良い投球フォームや最善のトレーニング方法を追求した。「変化を恐れていたら進化はできないし、停滞したら終わり。うまくいくことばかりではないけれど、色々トライしていかないと。そこは若い時だろうが、年を取ってからだろうが変わらない」

シーズンのラストチャンスで打ち立てた金字塔は、野球人としての生き方が間違っていなかったことの証しでもある。（井上雄太）

「ゲームをコントロールするのが醍醐味」

田中将の試合後の主な一問一答は次の通り。

――達成した心境は。

「感無量。自宅に帰ったらもっと実感がわくと思う。まだ今はちょっとフワフワしている感じ」

――プロ入り当時の恩師、野村克也さん（故人）に今の思いをどう伝えたいか。

「『やりましたよ』と。（野村さんからは）『時間がかかりすぎだ、バカ』と言われそうですけど」

――２００勝全てを先発で挙げた。やりがいは。

「やっぱり先発投手がゲームを左右する、ウェートを占める率が大きい。ゲームをコントロールすることが醍醐（だいご）味だと思う」

――日米通算１９年、自身を支えてきたものは。

「根底にあるのは、自分がもっとうまくなりたい、相手バッターを抑えたいという気持ちですかね」

――次の目標は。

「ここがゴールだと思っていない。まだ日本一になるチャンスがあるので、自分自身が勢いに乗ってポストシーズンを戦っていきたい」

巨人・阿部監督「ドキドキして見ていたけど、（田中将は）最近数試合はずっとゲームを作れていたので信じた。絶対に勝たせなきゃいけないというプレッシャーの中で、よくみんな頑張ってくれた」