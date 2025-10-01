都内に数多く設置されている、アニメやマンга等がデザインされたご当地マンホールの魅力を発信する「TOKYOデザインマンホール展示会」が開催されます。

2025年10月4日(土)と5日(日)の2日間限定で、池袋の「アニメ東京ステーション」にて開催。

都内のデザインマンホールのレプリカやマップなどが一堂に会する貴重な機会です。

TOKYOデザインマンホール展示会

開催日：

2025年10月4日(土) 11:00〜19:00

2025年10月5日(日) 11:00〜19:00

会場：アニメ東京ステーション1階 (豊島区南池袋2-25-5 藤久ビル東5号館)

都内各地に設置されている、アニメ・マンгаキャラクターなどが描かれたデザインマンホール。

その魅力をより多くの人に伝えるための展示会が、2日間限定で開催されます。

普段はなかなかゆっくり見ることのできないデザインマンホールの実物大レプリカを間近で見られるチャンス。

デジタルラリーに参加中の方はもちろん、これから巡ってみたい方も楽しめる展示会です。

アニメ東京ステーションで開催される「TOKYOデザインマンホール展示会」の紹介でした。

