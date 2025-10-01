急な需要にも最短翌日配送で対応！武蔵野フーズ 業務用冷凍食品通販サイト「CooLiN'(クーリン)」

武蔵野フーズが、契約不要で小ロットから購入できる業務用通販ECサイト「CooLiN'(クーリン)」を2025年10月1日に開設します。

大手コンビニやスーパーに長年選ばれてきた確かな品質の商品を、より多くの飲食店や厨房で手軽に利用できるようになります。

小規模店舗やキッチンカーなどが抱える食材仕入れの課題を解決する、便利なサービスです。

武蔵野フーズ 業務用冷凍食品通販サイト「CooLiN'(クーリン)」

サイト開設日：2025年10月1日

「CooLiN’」は、在庫が余ってしまう、急に食材が必要になる、大口契約を迫られて困るといった飲食店の課題を解決するために立ち上げられました。

会員登録だけで利用を開始でき、冷凍なので保存しやすく、在庫ロスも減らせます。

「CooLiN’」の4つの特長

「CooLiN’」には、飲食店や厨房の運営をサポートする4つの大きな特長があります。

1) 小ロット対応：必要な分だけ発注できるので無駄がありません。

2) 最短翌日納品：急な来客やイベントなどの需要にもすぐに対応可能です。

3) 契約不要：面倒な書類手続きや長期契約の縛りは一切ありません。

4) プロ品質：大手コンビニ・スーパーが認めた実績ある商品が揃っています。

