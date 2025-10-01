どこか懐かしい、豊かな味わい！グランマーブル マーブルデニッシュ「ミルキーショコラ」

京都発・マーブルデニッシュ専門店『グランマーブル』は、博多の老舗『チョコレートショップ』とコラボレーションした限定マーブルデニッシュ「ミルキーショコラ」を開発。

2025年10月1日(水)から10月7日(火)までの期間限定で、大丸福岡天神店 本館地下2階 イベントスペースにて販売します。

職人の手仕事が出会い、ここでしか味わえない特別な逸品が誕生しました。

グランマーブル マーブルデニッシュ「ミルキーショコラ」

価格：1,728円(税込)

販売期間：2025年10月1日(水)〜10月7日(火)

販売場所：大丸福岡天神店 本館地下2階 イベントスペース

「福岡×グランマーブル」コラボレーションシリーズの第1弾として誕生した限定商品です。

職人がひとつひとつ丁寧に焼き上げる『グランマーブル』のデニッシュと、創業80年以上の歴史を持つ『チョコレートショップ』が心を込めて手づくりするショコラ。

地域を越えた2つの人気ブランドによる魅力ある新作デニッシュです。

マーブルデニッシュ「ミルキーショコラ」

『チョコレートショップ』がグランマーブルのために特別にブレンドしたオリジナルショコラを使用。

カカオのテイストにこだわったミルクチョコレートに中南米のトンカ豆の香りをまとわせ、ニュアンスのある旨みとどこか懐かしい香りを添えた、豊かな味わいが特徴です。

奥行きのあるショコラの味わいがマーブルデニッシュと絶妙に調和した、特別なコラボレーションが楽しめます。

『チョコレートショップ』について

「博多のチョコのはじまりどころ」として1942年に創業し、80年以上にわたり福岡・博多で親しまれている洋菓子専門店です。

店内には約100種類の洋菓子、焼き菓子、ショコラが並び、その

