冬用タイヤ「NORDICA」希望小売価格改定！SHIBATIRE

SHIBATIRE「シバタイヤ」の販売を行う柴田自動車は、冬用タイヤ「NORDICA」の希望小売価格を2025年9月20日より、お求めやすい価格に改定しました。

昨今、国内で値上げが続く状況の中、ドライバーの快適な生活をサポートできるよう、企業努力によって価格が見直されました。

世界で通用することを目指して開発された、高性能なスタッドレスタイヤです。

対象商品：RYDANZ NORDICA(冬用タイヤ)

実施時期：2025年9月20日

改定率：商品、サイズにより異なります

日本はもちろん世界で通用するスタッドレスタイヤを目指して開発された「NORDICA」シリーズ。

一般ユーザーによるモニターも実施し、様々な路面状況で確かな安全性が確認されています。

冬用タイヤ「NORDICA」の特長

最適化された三次元V字溝パターン設計により、ブロック剛性を確保しつつグリップ力を向上させています。

ナノスケールのシリカコンパウンドは、低温性能を向上させ転がり抵抗を低減し、雨や雪道でもより安全に走行できます。

V字型の溝は高い排水性を実現し、雪上では路面の吸着性を向上させ、舗装路では夏タイヤに

