◆米大リーグ ワイルドカードシリーズ第１戦 カブス―パドレス（３０日、米イリノイ州シカゴ＝リグレーフィールド）

パドレスが３０日（日本時間１０月１日）、ワイルドカードシリーズの登録メンバー２６人を発表し、第３戦に先発予定のダルビッシュ有投手（３９）は順当に名を連ねたが、レギュラーシーズンで６１試合に登板した松井裕樹投手（２９）は外れた。地区シリーズに進出した場合か、故障者が出た場合には入れ替えは可能となっている。

メジャー２年目の今季、松井はチーム６位の６１試合に登板。３勝１敗１セーブ、３ホールド、防御率３・９８だった。昨季のポストシーズンではメンバー入りし、ドジャースとの地区シリーズ第４戦で１イニングだけ投げた。対戦するカブスは今永昇太投手（３２）、鈴木誠也外野手（３１）が順当にメンバー入りした。パドレスの登録メンバーは以下の通り。

【パドレス】

▽投手 シース、ダルビッシュ、エストラダ、キング、ミラー、モーガン、ピベッタ、スアレス、ロドリゲス、バスケス、モレホン、ペラルタ

▽捕手 カンプサノ、フェルミン、マルドナド

▽内野手 アラエス、ボガーツ、クロネンワース、イグレシアス、マチャド、マッコイ、オハーン

▽外野手 ジョンソン、メリル、シーツ、タティス