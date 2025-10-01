アメリカのトランプ大統領は先月29日、イスラエルのネタニヤフ首相と会談し、パレスチナ自治区ガザ地区での停戦に向けた20項目の包括的和平案で合意したと発表しました。イスラエル社会はこの動きをどう見ているのか、専門家を取材しました。

エルサレム・ヘブライ大学 ガイル・タルシール教授

「ここ数か月、イスラエル人の70％超が、まさにこの合意を望んできた。ネタニヤフ政権にこの和平案を受け入れさせるトランプ氏の動きを、大多数のイスラエル国民が支持している」

一方、イスラエル国内では分断が深まっています。連立政権を支える極右のスモトリッチ財務相は和平案について「完全な外交的失敗」で「涙で終わる」と強く批判していて、政権内から反発も出ています。

こうした内政事情からタルシール教授は、連立政権が崩壊し、総選挙が前倒しで行われる可能性もあると予測していて、その場合、ネタニヤフ首相の再選は「極めて困難」だとしています。

今回の和平案には、将来的なパレスチナ国家の建設に向け含みを持たせる表現も盛り込まれています。

タルシール教授は「イスラエルのおよそ60％が、サウジアラビアなど穏健派イスラム諸国との連携のもとで非軍事化されたパレスチナ国家を樹立することが解決策だとの考えを支持している」と指摘しています。

戦闘が始まってまもなく2年となる中、分断が進むイスラエルは“次の秩序”をめぐり正念場を迎えています。