¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹ÂçÂ¼¤Î£Ç­·¡Ö¥ª¡¼¥ë¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¶¥Áö¡×¤Ï£³£°Æü¡¢Í½ÁªºÇ½ªÆü¤È¤Ê¤ë£´ÆüÌÜ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£

¡¡±óÆ£¥¨¥ß¡Ê£³£·¡á¼¢²ì¡Ë¤ÏÍ½Áª¥é¥¹¥È¤È¤Ê¤ë£´ÆüÌÜ£±£°£Ò¤Ç¥¤¥óÆ¨¤²¡£º£Àá£³¾¡ÌÜ¤ò¥²¥Ã¥È¤·¡¢£³°Ì¤ÇÍ½Áª¤òÄÌ²á¡£½àÍ¥£±¹æÄú¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¡£½®Â­¤â¡Ö¤¤¤¤Â­¤À¤È»×¤¦¡£¥¹¥ê¥Ã¥È¤«¤éÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤Î°è¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡Á°Àá¤ÎÃÏ¸µ¡¦¤Ó¤ï¤³£Ç­µ£·£³¼þÇ¯µ­Ç°¤Ç¤Ï¡¢Í½Áª¥È¥Ã¥×ÄÌ²á¤Ê¤¬¤é½àÍ¥£µÃåÇÔÂà¡£¼þÇ¯µ­Ç°½é£Ö¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÆ¨¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤¦¤ÃÊ°¤òÀ²¤é¤¹¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¤­¤Ã¤Á¤êÍ¥½Ð¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ£Ö¼è¤ê¤ØÄ©Àï¤¹¤ë¡£