¡Úµð¿Í¡ÛàÌÁÍ§áºØÆ£Í¤¼ù»á¤¬°Î¶ÈÃ£À®¤ÎÅÄÃæ¾Âç¤Ë·ã¥¨¡¼¥ë¡Ö¤¤¤Ä¤«¹Ã»Ò±à¤Ç»î¹ç¤Ç¤¤ì¤Ð¡×
¡¡µð¿Í¤ÎÅÄÃæ¾ÂçÅê¼ê¡Ê£³£¶¡Ë¤¬£³£°Æü¤ÎÃæÆüÀï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤ËÀèÈ¯¤·¡¢£¶²ó£²¼ºÅÀ¡£¥Á¡¼¥à¤â£´¡½£²¤Ç¾¡Íø¤·¡¢º£µ¨£³¾¡ÌÜ¤ò¾þ¤Ã¤ÆÈá´ê¤ÎÆüÊÆÄÌ»»£²£°£°¾¡¤òÃ£À®¤·¤¿¡£à£´ÅÙÌÜ¤ÎÀµÄ¾á¤Ç¤«¤Ê¤¨¤¿¥á¥â¥ê¥¢¥ë¾¡Íø¡£»Ë¾å£´¿ÍÌÜ¤ÎÂç°Î¶ÈÃ£À®¤ò¼õ¤±¡¢£²£°£°£¶Ç¯¤Î²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤Çµå»Ë¤Ë»Ä¤ë·ãÆ®¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡ÖÌÁÍ§¡×ºØÆ£Í¤¼ù»á¡Ê£³£·¡Ë¤òÄ¾·â¤¹¤ë¤È¡¢½ËÊ¡¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤È¤È¤â¤ËÇ®¤¤»×¤¤¤â´ó¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡¡¤Ä¤¤¤Ë¡ÖÂçÂæ¡×¤ËÆÏ¤¤¤¿¡£ÅÄÃæ¾¤Ï½é²ó¤òÌµ¼ºÅÀ¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤¹¤ë¤È¡¢ÂÇÀþ¤¬Ä¾¸å¤Î¹¶·â¤Ç²¬ËÜ¤ÎÅ¬»þÂÇ¤Ê¤É¤«¤é°ìµó£³ÅÀ¤òÀèÀ©¡£¿´¶¯¤¤±ç¸îÅÀ¤ò¤â¤é¤Ã¤¿±¦ÏÓ¤Ï£³²ó¤ËºÙÀî¤Ë£²£°¹æ£²¥é¥ó¤òÈïÃÆ¤·£±ÅÀº¹¤Ë¤Þ¤ÇµÍ¤á´ó¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÎ©¤ÆÄ¾¤·¤Æ£¶²ó¤Þ¤ÇÌµ¼ºÅÀÅêµå¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡££·²ó¤«¤é¥Ð¥È¥ó¤òÂ÷¤µ¤ì¤¿µß±ç¿Ø¤âÃæÀî¡½ÅÄÃæ±Í¡½ÂçÀª¡½¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤ÈÈ×ÀÐ¤ÎÌµ¼ºÅÀ¥ê¥ì¡¼¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤ê¡¢¤Î¤É¤«¤é¼ê¤¬½Ð¤ë¤Û¤ÉÍß¤·¤«¤Ã¤¿£²£°£°¾¡ÌÜ¤¬±¦ÏÓ¤ËÂ£¤é¤ì¤¿¡£
¡¡ÅÄÃæ¾¤¬¡Ö¤¤¤ä¤â¤¦¡¢ËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£»þ´Ö¤Ï¤«¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤ì¤É¡¢º£Æü¤ò¤³¤¦¤·¤Æ·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È´î¤Ó¤ò¤«¤ß¤·¤á¤ë¤È¡¢°¤Éô´ÆÆÄ¤â¡Ö»þ´Ö¤Ï¤«¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Ã¤Á¤â¥É¥¥É¥¤·¤Æ¸«¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ºÇ¶á¿ô»î¹ç¤Ï¤º¤Ã¤È¥²¡¼¥à¤òºî¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¿®¤¸¤Æ¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈËË¤ò´Ë¤á¤¿¡£
¡¡ÂÔ¤ÁË¾¤ó¤À°Î¶ÈÃ£À®¤Ë¡¢¤¢¤Î²Æ¤Î¡ÖÌÁÍ§¡×¤â¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡££²£°£°£¶Ç¯¤Î²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¡¦·è¾¡Àï¤ÇÅê¤²¹ç¤Ã¤¿¡Ö¥Ï¥ó¥«¥Á²¦»Ò¡×¤³¤È¸µÆüËÜ¥Ï¥à¤ÎºØÆ£»á¤òÄ¾·â¤¹¤ë¤È¡¢²÷¤¯»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤Î°úÂà¸å¤âÅÄÃæ¾¤ÎÊ³Æ®¤Ï·ç¤«¤µ¤º¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦ºØÆ£»á¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¹â¹»Ìîµå¤«¤é¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡¢³ÚÅ·¡¢¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤È¾ï¤ËÂè°ìÀþ¤Ç³èÌö¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ÏËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤³¤È¡££²£°£°¾¡¤È¤¤¤¦µÏ¿¤â¡ØËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤¡Ù¤Î°ì¸À¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È½ËÊ¡¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¡Ö¡ÊÅÄÃæ¾¤Ï¡Ë¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤º¤Ã¤ÈÆ´¤ì¤ÎÁª¼ê¤Ç¤¹¡£ËÍ¤¿¤Á¤ÎÀ¤Âå¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥È¥Ã¥×Áª¼ê¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤Ïº£¤Ç¤âÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤âÎÏÀâ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¤¢¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤ÈÀï¤¤¤¿¤¤¡½¡½¡£ÅÁÀâ¤Î²Æ¤«¤éÌó£²£°Ç¯¤¬·Ð²á¤·¤¿º£¡¢ºØÆ£»á¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¤¢¤ëÌ´¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤¢¤Î²Æ¤ÎÎ¾¹»¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç½¸¤Þ¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡Ø¤¤¤Ä¤«¤Þ¤¿ÀäÂÐ¡¢¹Ã»Ò±à¤Ç»î¹ç¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤Í¡Ù¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¡ÊºØÆ£»á¡Ë¡£
¡¡¤½¤Î´ê¤¤¤Ï·Á¤È¤Ê¤ê¡¢£¹·îË¿Æü¤Ë¤Ï¼«¿È¤¬ËÌ³¤Æ»¤Ë¼ê³Ý¤±¤¿µå¾ì¡Ö¤Ï¤é¤Ã¤Ñ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡×¤ÇÅö»þ¤ÎÁá¼Â¡¢¶ðÂçÆÑ¾®ËÒ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¸òÎ®Àï¤ò¼Â»Ü¡£Áá¼Â¡õ¶ðÂçÆÑ¾®ËÒ¥Ê¥¤¥ó¤¿¤Á¤¬Êú¤Â³¤±¤Æ¤¤¤¿Ì´¤â»þ¤ò·Ð¤Æ·ë¼Â¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤¢¤Î²Æ¤ËÀï¤Ã¤¿ËÍ¤¿¤Á¤ÎÆ±Áë²ñ¤Î¤è¤¦¤Ê°ÕÌ£¹ç¤¤¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢°ã¤Ã¤¿»×¤¤¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¹â¹»Ìîµå¤À¤Ã¤¿¤é£³Ç¯´Ö¡¢Âç³ØÌîµå¤À¤Ã¤¿¤é£´Ç¯´Ö¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤³¤Ç¤¹¤Ù¤Æ¤¬½ª¤ï¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£°úÂà¤·¤Æ»þ´Ö¤¬¤¿¤Ã¤ÆÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢¤³¤¦¤·¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤Ç½¸¤Þ¤ì¤ë¤·¡Ø¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Ï¤º¤Ã¤ÈÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¯¤ó¤À¤è¡Ù¤È¡£¤½¤ì¤¬Ìîµå¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ç¤â¤¢¤ë¤·¡¢ÆÃ¤Ë¹â¹»µå»ù¤¿¤Á¤Î¤è¤¦¤Ê¼ã¤¤Áª¼ê¤¿¤Á¤Ë¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¡ÊÅÄÃæ¾¤È¤â¡Ë¤¤¤Ä¤«»î¹ç¤ò¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç±É¸÷¤Î¾¡Íø¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿ÅÄÃæ¾¤À¤¬¡¢¤³¤³¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤âÄÌ²áÅÀ¡£¥ì¥¸¥§¥ó¥É±¦ÏÓ¤Î¥×¥íÌîµå¿ÍÀ¸¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¯¤¬¡¢¤¤¤Ä¤ÎÆü¤«¡Ö¥Þ¡¼·¯¡×¤È¡ÖÍ¤¤Á¤ã¤ó¡×¤¬À»ÃÏ¤ÇºÆ¤Óî°íð¡Ê¤«¤¤¤³¤¦¡Ë¤¹¤ëÆü¤¬Íè¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£