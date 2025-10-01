父が泣いた日…「生きてやるんだ！」父が筆談で示した涙と決意…1人っ子が向き合った介護のリアル【作者に聞く】
右耳難聴や子宮内膜症など、自身の体験をコミカルな漫画で描くキクチさん(@kkc_ayn)。母親の自宅介護と看取りをテーマにしたコミックエッセイ『20代、親を看取る。』は、自宅介護の現実や、親との死別と向き合う中で揺れ動く感情が描かれ、大きな反響を集めた。
母を看取ってから約2年後、今度は父が病に倒れてしまう話だ。母の介護・看取りを経たことで落ち着いて対応できることは増えたものの、1人っ子として頼れる家族がいないキクチさん。今回は、病に負けまいと力強く立ち向かう父の姿と、介護経験者なら共感するであろう「あるある」エピソードを届ける。
面会時、父は「病には負けないぞ」とでも言わんばかりに力強くキクチさんの手を握り、筆談で意思疎通を図ろうとする。会話はできないものの、必死に生きようとする父の気持ちが伝わってくるだけでも、キクチさんは安心感があっただろう。
「こんなに大変ななかで『ありがとう』という言葉が最初に出てくるのってなかなか難しいことですよね。私ならどうするんだろう、と考えちゃいます。父の行動には『生きてやるんだ』というエネルギーが溢れているなと思いました」と、キクチさんは父の姿に感銘を受ける。
震える文字で書かれた「ありがとう」と、父の涙。この先のことを考えるとキクチさん自身も悩みは尽きないが、父を前にすると自然とポジティブな言葉が出てくるところに、親子の支え合いを感じる。
「父は涙を流すとき、上を向いて涙をこらえながら『こんちくしょー！泣かされちゃったぜ！』って我慢しながら泣くんです。だから私は、このとき初めて父がぽろぽろと涙を『普通に』流す姿を見て、さすがの父でも心の中では不安でいっぱいだし、辛いし、弱ってるんだなと思いました」と、父の隠された感情を知った瞬間を語った。
父の性格を考慮し、「やってやろうぜ！」「ファイト！」「100歳まで生きたおばあちゃんの息子なんだから遺伝子最強だろ！」と鼓舞すると、みるみるうちに涙が止まり、父の心も切り替わったようだ。
■「介護は空振りが多い」…想像と現実のギャップ
コロナ禍で母が入院し面会ができなかった際には、近況を新聞のようにまとめた「KIKUCHI JOURNAL」を作って持っていくなど、デザイナーとしてのスキルも活かして介護をしたキクチさん。今回も指差しボードを作ったが、父は気に入らなかったという。これも“介護あるある”とのことだ。
「私は貢献欲が強いタイプで、人のためになることを率先してやりたい。ただ介護というのは、こちらが『普通』の感覚で良かれと思って行動しても、空振りで終わることが多いと感じます」と、キクチさんは介護の現実を語る。
例えば、母の在宅介護時にレトルトの介護食をストックしたが、母が食べたがったのは「アイス」「フルーツ」「飲み物」ばかりで、結局介護食は自分がすべて食べたという。元気な人間には想像もつかないようなことが起こることを経験していたため、父のときも「あらら、仕方ないか〜」と受け入れられたそうだ。
「そもそも私がやりたくてやっているだけで、感謝されたいとか見返りを求めているわけではない。介護という場面じゃなくても『仕方ないね』で終わるような気がします」と、自身の価値観を明かす。
父の病状は好転しなかったが、病に負けず生きようとする強い精神力を感じられた今回のエピソード。つらい状況も淡々と、ときにクスリと笑える場面を挟みながら描くキクチさんの漫画を、今後も楽しみにしたい。
医療監修＝a0ba
