¡Ú²¼´Ø¥Ü¡¼¥È¡Ûºä¸µ¹À¿Î¡¡Í½ÁªµÕ½±¤ØÈ¯Ê³ºàÎÁ¡Ö£¸·î¤Ë£²¿ÍÌÜ¤Î»Ò¶¡¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£´èÄ¥¤é¤Ê¤¤¤È¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹²¼´Ø¤Î¡Ö£Â£Ô£Ó»³¸ý¤¢¤¸¤¹¥ª¡¼¥×¥ó£±£´¼þÇ¯µÇ°¡×¤Ï£³£°Æü¡¢Í½Áª£²ÆüÌÜ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡ºä¸µ¹À¿Î¡Ê£³£¹¡á°¦ÃÎ¡Ë¤Ï½éÆü£³Ãå¤Ç·Þ¤¨¤¿£²ÆüÌÜÁ°È¾£·£Ò¡¢£³ÏÈ¤«¤é¥³¥ó¥Þ£°£¹¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤ò·è¤á¤ë¤È£±£Í¤Þ¤¯¤êº¹¤·¤Æ£²Ãå¤È¹¥Ä´¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¸åÈ¾£±£±£Ò¤Ï£µÏÈ¤«¤é£¶Ãå¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡£´£°¹æµ¡¤â¡Ö¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥¿¡¼¥ó¤Ç²¡¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£½éÆü¤Î¾õÂÖ¤Ë¥Ú¥é¤òÌá¤·¤Æ¤ß¤ë¡×¤ÈÂÍî¤Á¡££³ÆüÌÜ°Ê¹ß¤Ë¸þ¤±¤ÆÎ©¤ÆÄ¾¤·¤ò¿Þ¤ë¡£
¡¡ÅöÃÏ¤Ï£²£°£²£³Ç¯£±£°·î°ÊÍè£²Ç¯¤Ö¤ê¤Î»²Àï¤Ê¤¬¤é£³Ï¢Â³Í¥½ÐÃæ¡£¡ÖÁêÀ¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¡£Ä´À°¤¬¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¼«Ê¬¤Î¥¯¥»¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¿åÌÌÁêÀ¤ÏÌäÂê¤Ê¤¤¡£
¡¡È¯Ê³ºàÎÁ¤â¤¢¤ë¡£¡Ö£¸·î¤Ë£²¿ÍÌÜ¤Î»Ò¶¡¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÃË¤Î»Ò¤Ç¤¹¡£´èÄ¥¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡£ÀÕÇ¤´¶ÇÜÁý¤ÎÁö¤ê¤Ç¹¥·ë²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¡£