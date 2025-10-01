NY株式30日（NY時間11:13）（日本時間00:13）
ダウ平均　　　46180.72（-135.35　-0.29%）
ナスダック　　　22599.54（+8.39　+0.04%）
CME日経平均先物　44805（大証終比：-185　-0.41%）

欧州株式30日GMT15:13
英FT100　 9328.74（+28.90　+0.31%）
独DAX　 23881.92（+136.86　+0.58%）
仏CAC40　 7867.06（-13.81　-0.18%）

米国債利回り
2年債　 　3.592（-0.029）
10年債　 　4.119（-0.019）
30年債　 　4.697（-0.007）
期待インフレ率　 　2.352（-0.008）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.708（+0.001）
英　国　　4.701（+0.001）
カナダ　　3.183（-0.043）
豪　州　　4.298（-0.035）
日　本　　1.641（+0.006）

NY原油先物11 月限（WTI）
1バレル＝62.35（-1.10　-1.73%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3873.80（+18.60　+0.48%）

ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝113248.25（-1074.39　-0.94%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1674万0356（-158816　-0.94%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ