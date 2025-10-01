ＮＹ各市場 ０時台 ダウ平均は１３５ドル安 ナスダックもプラス圏での推移
NY株式30日（NY時間11:13）（日本時間00:13）
ダウ平均 46180.72（-135.35 -0.29%）
ナスダック 22599.54（+8.39 +0.04%）
CME日経平均先物 44805（大証終比：-185 -0.41%）
欧州株式30日GMT15:13
英FT100 9328.74（+28.90 +0.31%）
独DAX 23881.92（+136.86 +0.58%）
仏CAC40 7867.06（-13.81 -0.18%）
米国債利回り
2年債 3.592（-0.029）
10年債 4.119（-0.019）
30年債 4.697（-0.007）
期待インフレ率 2.352（-0.008）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.708（+0.001）
英 国 4.701（+0.001）
カナダ 3.183（-0.043）
豪 州 4.298（-0.035）
日 本 1.641（+0.006）
NY原油先物11 月限（WTI）
1バレル＝62.35（-1.10 -1.73%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3873.80（+18.60 +0.48%）
ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝113248.25（-1074.39 -0.94%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1674万0356（-158816 -0.94%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 46180.72（-135.35 -0.29%）
ナスダック 22599.54（+8.39 +0.04%）
CME日経平均先物 44805（大証終比：-185 -0.41%）
欧州株式30日GMT15:13
英FT100 9328.74（+28.90 +0.31%）
独DAX 23881.92（+136.86 +0.58%）
仏CAC40 7867.06（-13.81 -0.18%）
米国債利回り
2年債 3.592（-0.029）
10年債 4.119（-0.019）
30年債 4.697（-0.007）
期待インフレ率 2.352（-0.008）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.708（+0.001）
英 国 4.701（+0.001）
カナダ 3.183（-0.043）
豪 州 4.298（-0.035）
日 本 1.641（+0.006）
NY原油先物11 月限（WTI）
1バレル＝62.35（-1.10 -1.73%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3873.80（+18.60 +0.48%）
ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝113248.25（-1074.39 -0.94%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1674万0356（-158816 -0.94%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ