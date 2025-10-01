（NY時間11:19）（日本時間00:19）

エクソンモービル＜XOM＞は、全世界で約２０００人の人員削減を計画している。ブルームバーグが関係者の話として伝えた。長期的な再編計画の一環として、小規模なオフィスを地域の拠点に集約する。



この削減は全従業員のおそよ３－４％に相当し、全社的に進めている効率化措置の一部だとウッズＣＥＯが従業員に宛てた３０日付の社内文書で説明した。



ＯＰＥＣプラスによる供給増加で今年に入り原油価格が下落したことに対応し、他の石油大手も過去数カ月に数千人規模の人員削減を明らかにしていた。ただ、同社は２０１９年から社内の大規模な組織改編に着手。ウッズＣＥＯは社内文書で「数年に渡り続けている競争力強化の取り組みを基盤として、われわれは厳しい決断を下す」と表明。「本日発表の変更により、われわれの優位性はいっそう強化され、競合他社との差を広げることができる。向こう数十年に渡ってリードは維持されるだろう」と述べた。



ただ、本日の株価は下落。



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

