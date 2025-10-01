その後、為替市場はドル安の動きは一服しており、ドル円は１４７．９０円付近、ユーロドルは１．１７３５ドル付近での推移となっている。米政府機関閉鎖への警戒感から本日のドルは売りが優勢となっている。月末期末のフローとも相まっているようだ。



アナリストからは、米議会がつなぎ予算で合意に達しなくても、ドルはそれほど影響を受けないではとの指摘も出ている。米政府機関閉鎖により今週の米雇用統計の発表は遅れる可能性があり、閉鎖が長期化すれば経済に重しとなる可能性はある。しかし、これらの影響はいずれも恒久的なものではない。データ発表は最終的には行われ、経済への影響も過去と同様に補われると述べている。



そのため、今回の政府機関閉鎖でもドルは比較的影響を受けない可能性もあるという。



USD/JPY 147.96 EUR/USD 1.1729 GBP/USD 1.3444



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

