ＮＹ各市場 １時台 ダウ平均は７５ドル安 ナスダックもマイナス圏での推移
NY株式30日（NY時間12:17）（日本時間01:17）
ダウ平均 46240.53（-75.54 -0.16%）
ナスダック 22550.84（-40.31 -0.18%）
CME日経平均先物 44870（大証終比：-120 -0.27%）
欧州株式30日GMT16:17
英FT100 9350.43（+50.59 +0.54%）
独DAX 23880.72（+135.66 +0.57%）
仏CAC40 7895.94（+15.07 +0.19%）
米国債利回り
2年債 3.598（-0.022）
10年債 4.133（-0.006）
30年債 4.712（+0.009）
期待インフレ率 2.362（+0.002）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.711（+0.004）
英 国 4.699（-0.001）
カナダ 3.183（-0.043）
豪 州 4.298（-0.035）
日 本 1.641（+0.006）
NY原油先物11 月限（WTI）
1バレル＝62.76（-0.69 -1.09%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3869.10（+13.90 +0.36%）
ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝113075.13（-1247.51 -1.09%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1672万3812（-184507 -1.09%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
