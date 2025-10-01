NY株式30日（NY時間12:17）（日本時間01:17）
ダウ平均　　　46240.53（-75.54　-0.16%）
ナスダック　　　22550.84（-40.31　-0.18%）
CME日経平均先物　44870（大証終比：-120　-0.27%）

欧州株式30日GMT16:17
英FT100　 9350.43（+50.59　+0.54%）
独DAX　 23880.72（+135.66　+0.57%）
仏CAC40　 7895.94（+15.07　+0.19%）

米国債利回り
2年債　 　3.598（-0.022）
10年債　 　4.133（-0.006）
30年債　 　4.712（+0.009）
期待インフレ率　 　2.362（+0.002）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.711（+0.004）
英　国　　4.699（-0.001）
カナダ　　3.183（-0.043）
豪　州　　4.298（-0.035）
日　本　　1.641（+0.006）

NY原油先物11 月限（WTI）
1バレル＝62.76（-0.69　-1.09%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3869.10（+13.90　+0.36%）

ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝113075.13（-1247.51　-1.09%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1672万3812（-184507　-1.09%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ