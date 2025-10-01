夏以降練習参加続ける千葉トップチーム、U-17日本代表は「繋がっている」。MF姫野誠(千葉U-18)は自身を引き上げ、2つの舞台で勝利、活躍を目指す
U-17日本代表候補の大阪合宿4日目の30日、MF姫野誠(千葉U-18)は左サイドからの左足クロス、右サイドからの右足クロスでも質の高いボールを上げて味方のシュートシーンを創出していた。
「右も左も蹴れる、ボール扱えるっていうのは自分の武器の1つでもあるので」という姫野は、ゴールに繋がるようなクロスの本数を増やし、「毎回両足でできるようになれば、もっと左右両サイドで使える選手になる」と見据える。
今回のU-17日本代表候補合宿でウイングバック(WB)のポジションは左右のWBを務める姫野のほかに、左右それぞれ2人ずつが招集されている。激戦区のポジションであることは間違いない。
姫野は「ほんとにそうだと思います」と前置きした上で、「だけど、自分は他の選手っていうよりかは、自分の100パーセントのプレーを全部出すっていうことだけ意識しているんで、別に他の選手がいいプレーしても、自分もいいプレーするだけなので」。自分が求められるプレーを表現することに集中している。
WBの攻撃力はU-17日本代表が躍進するための鍵の一つ。姫野は、「今、クロス、シュートで終わる、やり切る、コーナー(キック)取り切るとか、ゴール取るとか、アシストするっていう部分はこだわってますし、もっと仕掛けていい場面を作れたら、もっといいプレーできるっていう自信もあるんで。それはボールもらう前の動きとか、どこに出して欲しいとか、そういうのはこれからもっと合わせていければいいと思います」。特長をより発揮できるように、チームメイトとのコミュニケーションもより深める考えだ。
高校2年生ながら、今夏から継続的に千葉トップチームでトレーニング。姫野は「代表で言われてることをできたらトップでも通用するし、トップでやっていることをできたらここではもちろん通用するんで、繋がっていると思います」と分析する。
目標のトップチームでデビューし、活躍、勝利に貢献する。また、U-17日本代表で主力となり世界で活躍、勝利に貢献するためにやるべきことの大枠は変わらない。「技術は通用するっていうのはあるけれど、ハードワークの部分と守備のところと、あとフィジカルの部分はまだ足りない」。そのことを理解し、改善するための取り組みをしている。
U-17日本代表候補合宿では個人的に背後の対応、細かなステップを教わるシーンもあった。「そこができたらもっと攻守においていい選手になるかな、攻撃にも繋がるかなっていう風に思っています」。千葉トップチームで活躍するためにも必ず必要なことだと捉え、全力で吸収しようとしている。
8月末から行われたU-17日本代表フランス遠征は、姫野にとっても手応えを得る機会になったようだ。ポルトガルに1-0、サウジアラビアには3-1で勝利し、フランスとも1-1(PK4-5)の接戦。「レベル高い選手とチームとやれて良かったけれど、『オレらもできるんだな』『自分もできるんだな』っていう風には感じたし、日本もそういうヨーロッパの強い相手にもできるんだなって確認できたので、ワールドカップに向けてめちゃくちゃ自信になる遠征だったなと思います」と説明する。
個人としては、「もう相手の方が速いのかなと思っていたら、そんなこともなく、スピードでも負けなかったり、1対1でも身体の強さがもっと強いのかなと思ったけど、めちゃくちゃ負けるとかはなかったです。(また、)攻撃の部分で、自分の仕掛けの部分は一番強みにしているんで、そこが通用した。もっともっと通用したいですけど、やってきたことをやれば通用するっていう風には確認できたんで、それは良かったと思っています」。姫野はサイドで受けた際、低い位置、高い位置に関わらず、ボールを下げずに仕掛けて前進させられる力の持ち主。自らゴール、アシストをすることもできる。もちろん状況に応じて最良のプレー選択をするが、自分の武器により自信も持って世界へ向かうことができるようだ。
ただし、U-17ワールドカップで発揮するためにはまだまだレベルアップすることが必要。「ワールドカップ行ったらもっとやんなきゃいけないと思っていますし、もっとできるようにしなきゃいけないと思っているし、自分でももっとできるとも思っているんで。だから、これからの期間も、明日(10月1日の練習試合)もまずできるってことを見せれたらいいなと思います」。U-17日本代表候補は大阪合宿最終日の10月1日に大学生と2試合の練習試合を実施。トップチーム、U-17日本代表の活動で一日一日成長を続ける姫野が、現在の100パーセントを発揮し、できることを証明して合宿を終える。
(取材・文 吉田太郎)
