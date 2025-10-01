思い出深く感動的なムービーが仕上がる！シュシュ プロフィールムービー「CLASSIC MOVIE(クラシックムービー)」

シュシュは、オリジナル似顔絵アイテムブランド「WORLD1(ワールドワン)」との共同開発商品の第三弾として、プロフィールムービー「CLASSIC MOVIE(クラシックムービー)」の提供を2025年9月29日より開始しました。

人気イラスト作家フジエシュンスケ氏による、手描きの水彩画が温かみと品格を演出するムービーです。

式の雰囲気やストーリーに合わせて構成を自由に選べ、思い出深く感動的な映像が仕上がります。

シュシュ プロフィールムービー「CLASSIC MOVIE(クラシックムービー)」

提供開始日：2025年9月29日

商品名：プロフィールムービー「CLASSIC MOVIE(クラシックムービー)」

「WORLD1」との共同開発第三弾となる、水彩画で彩るプロフィールムービー。

繊細なタッチのハンドクラフト感を持たせたイラストで、ムービーの一コマ一コマに温かみと品格を与えます。

