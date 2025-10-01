思い出深く感動的なムービーが仕上がる！シュシュ プロフィールムービー「CLASSIC MOVIE(クラシックムービー)」
シュシュは、オリジナル似顔絵アイテムブランド「WORLD1(ワールドワン)」との共同開発商品の第三弾として、プロフィールムービー「CLASSIC MOVIE(クラシックムービー)」の提供を2025年9月29日より開始しました。
人気イラスト作家フジエシュンスケ氏による、手描きの水彩画が温かみと品格を演出するムービーです。
式の雰囲気やストーリーに合わせて構成を自由に選べ、思い出深く感動的な映像が仕上がります。
シュシュ プロフィールムービー「CLASSIC MOVIE(クラシックムービー)」
提供開始日：2025年9月29日
商品名：プロフィールムービー「CLASSIC MOVIE(クラシックムービー)」
「WORLD1」との共同開発第三弾となる、水彩画で彩るプロフィールムービー。
繊細なタッチのハンドクラフト感を持たせたイラストで、ムービーの一コマ一コマに温かみと品格を与えます。
