安心とワクワクを両立させた投資体験！「COZUCHI(コヅチ)」4周年

不動産投資クラウドファンディングサービス「COZUCHI(コヅチ)」が、2025年9月をもってサービス開始から4周年を迎えました。

「投資家とフェアであること」を理念に掲げ、累計投資額1,150億円超・会員数9万人以上(2025年8月末時点)と、着実に成長を続けているサービスです。

「COZUCHI(コヅチ)」4周年

少額から気軽に不動産投資に参加できる新しい投資手法として注目を集める、不動産投資クラウドファンディング。

その中でも「COZUCHI」は、投資家に「安心」と「魅力的な投資体験」を届けるため、物件の収益性や将来性を多角的に精査し、価値あるファンド組成に努めています。

サービス開始4周年を迎え、今後も投資家に安心とワクワクを両立させた投資体験を提供し、不動産投資クラウドファンディング市場の健全な発展に寄与していくとのことです。

COZUCHIのファンド運用実績

「COZUCHI」はサービス開始以降、総ファンド数134件、累計投資額約1,156億円の実績があります。(2025年8月末時点)

今まで培ってきたノウハウや物件選定の目利き力に定評があり、これまで元本毀損が一度もなく、着実に投資家の資産を運用してきました。

※将来の運用成果を保証するものではありません。

少額から不動産投資に参加でき、これまで元本毀損ゼロという安定した運用実績が魅力の「COZUCHI」

4周年を迎え、ますます信頼性の高いサービスとして注目が集まります。

LAETOLIが運営する不動産投資クラウドファンディングサービス「COZUCHI」4周年のニュースでした。

