洗練されたスタイルを撮影現場に！レオフォトジャパン ギア雲台「Leofoto G4 ギア雲台 シルバーエディション(G4-SV)」
レオフォトジャパンから、写真家や映像制作者から高い評価を受けているLeofoto「G4 ギア雲台」に、待望のシルバーエディション「G4(SV)」が登場。
精密な操作性と高い剛性はそのままに、アルマイトによる美しいシルバー仕上げで、撮影現場に新しい存在感と洗練されたスタイルをもたらすプロフェッショナル向けの機材です。
レオフォトジャパン ギア雲台「Leofoto G4 ギア雲台 シルバーエディション(G4-SV)」
価格：99,000円(税込)
発売日：発売中
販売場所：Leofoto公式オンラインストア「BASE」など
【製品仕様】
カラー：シルバー(新登場)、ブラック(従来モデル)
耐荷重：20kg
重量：760g
高さ：108mm
取付ベース径：60mm
付属プレート：NP-60(アルカスイス互換)
従来のブラックモデルに加え、新たにシルバーエディションが登場した「G4 ギア雲台」
撮影現場での信頼性を高めつつ、機材全体に統一感と洗練された印象を与えます。
スタジオでもアウトドアでも、幅広い撮影シーンで活躍するギア雲台の魅力を紹介します！
洗練されたアルマイトシルバー仕上げ
高精度CNC切削による滑らかなフォルムに、シルバーアルマイト処理が施されています。
金属本来の質感と光沢が際立ち、
