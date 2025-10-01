SummitCreative製ショルダーバッグを先着プレゼント！ワイドトレード 創立20周年記念 コラボレーション三脚販売キャンペーン

ワイドトレードは、創立20周年を記念し、航空写真家ルーク・オザワ氏、写真家喜多則子氏、写真家辰野清氏の監修によるコラボレーション三脚を対象とした販売キャンペーンを実施します。

期間中に対象製品を購入した先着各10名様に、取扱ブランド「SummitCreative」製のショルダーバッグがプレゼントされます。

ワイドトレード 創立20周年記念 コラボレーション三脚販売キャンペーン

キャンペーン基本情報

価格対象製品をご購入発売日在庫が無くなり次第終了販売場所指定の販売チャネル（記載なし）特典SummitCreative ショルダーバッグ（4L／7L／10Lから選択可）

キャンペーン対象のプロ写真家監修コラボレーション三脚

株式会社ワイドトレードは、創立20周年を記念し、3名の著名な写真家とコラボレーションした三脚を対象に本キャンペーンを実施します。

対象製品を購入したお客様は、特典としてSummitCreative（サミットクリエイティブ）製のショルダーバッグ（4L／7L／10L、カラーはブラック／オレンジ／シャンパーニュ）を先着各10名様限定で受け取ることができます。

【ルーク・オザワ氏コラボモデル】LK-324Cセット各種

航空写真家として知られるルーク・オザワ氏が監修したコラボレーションモデルです。

対象製品は、LK-324Cセット各種で、プロの厳しい要求に応えるための安定性や操作性が追求された三脚です。

【喜多則子氏プロデュース】LS-324CKNセット各種

写真家喜多則子氏がプロデュースしたLS-324CKNセット各種も、キャンペーンの対象です。

喜多則子氏の撮影スタイルや要望が反映されており、風景写真などでの使いやすさが考慮されたモデルと考えられます。

【辰野清氏プロデュース】LS-284CTKセット各種

写真家辰野清氏がプロデュースしたLS-284CTKセット各種も対象となります。

プロの写真家が現場で求める機能性と携帯性を兼ね備えた三脚で、愛用者には嬉しい特典となっています。

特典としてプレゼントされるSummitCreativeのショルダーバッグは、4L、7L、10Lのサイズから選択でき、カメラ関連の小物を収納するのに役立ちます。

ワイドトレードによる、創立20周年記念コラボレーション三脚販売キャンペーンの紹介でした。

