¡Ú¼ã¾¾¥Ü¡¼¥È¡Û¾¾Èø²Æ³¤¡¡£²ÆüÌÜ¤Çµ¡¤Ï´°Ä´¡Ö£ÓÊü¤Ã¤Æ¤â½Ð¤Æ¹Ô¤¯¡£¥¿¡¼¥ó½Ð¸ý¤â¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¼ã¾¾¤Î¡ÖÅìÎ¶¸®¥«¥Ã¥×¡×¤Ï£³£°Æü¡¢Í½Áª£²ÆüÌÜ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡¾¾Èø²Æ³¤¡Ê£³£³¡á¹áÀî¡Ë¤Ï£²ÆüÌÜ£´£Ò¡¢£³¥³¡¼¥¹¤«¤é¤Þ¤¯¤êº¹¤·¡££±£Í¤Ï¥¹¥à¡¼¥º¤µ¤ò·ç¤¤¤ÆÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬£²¼þ¥Û¡¼¥à¤ÇÉâÅÄ·½¹À¤òÈ´¤µî¤ë¤È¡¢ÀèÆ¬¤òÁö¤ë²£ÀîÀ»»Ö¤ËÆùÇö¡£Î¥¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯£²Ãå¤Ç¥´¡¼¥ë¤·¤¿¡£¸åÈ¾£±£°£Ò¤ÏÂç³°¤«¤éÅ¸³«¤Ê¤¯£¶Ãå¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢½®Â¤ÎÎÉ¤µ¤ÏÌÜÎ©¤Ã¤¿¡£
¡ÖÃË»ÒÁê¼ê¤À¤ÈÂ¤¬Á´Á³°ã¤¦¡£Á°È¾¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤ÏÊü¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â½Ð¤Æ¹Ô¤¯´¶¤¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¥¿¡¼¥ó½Ð¸ý¤â¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤¢¤È¤ÏÆþ¤ê¸ý¤Î¤«¤«¤ê¤ä¾è¤ê¿´ÃÏ¡£¤½¤³¤¬¤¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¤Þ¤¯¤êº¹¤·¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¡£¥Ú¥é¤Î¥Ù¡¼¥¹¤òÊÑ¤¨¤º¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¤¤¡×¤ÈÁá¤¯¤âÈùÄ´À°¥à¡¼¥É¤À¡£
¡¡¶á¶·¤Ï£²ÀáÁ°¤ÎÉÍÌ¾¸Ð£Ð£Çµ¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥óÍ¥½Ð¡Ê£´Ãå¡Ë¤Ê¤É£³ÀáÏ¢Â³Í¥½ÐÃæ¡£ºòÇ¯£´·î¤ÎÅöÃÏÁ°²óÀï¤Ç¤ÏÍ¥¾¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ï¢Â³£Ö¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¥ì¡¼¥¹¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë¡£