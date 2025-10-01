¡ÚÂ¿ËàÀî¥Ü¡¼¥È¡¦£Çµ¥¦¥§¥¤¥¡¼¥«¥Ã¥×¡Û³ý¸¶Íªµª £Æ¤Ç¾ÞÅµ½ü³°¡ÖÍ¥¾¡¤Ç¤¤ë´¶¤¸¤ÎÂ¤À¤Ã¤¿¡Ä¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥µ¡¼¤Î³ý¸¶Íªµª¡Ê£³£¸¡á²¬»³¡Ë¤¬£³£°Æü¡¢¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹Â¿ËàÀî¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿£Çµ¡Ö¥¦¥§¥¤¥¡¼¥«¥Ã¥×³«Àß£·£±¼þÇ¯µÇ°¡×£²ÆüÌÜ£¶£Ò¤Ç¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¤òÀÚ¤ê¡¢¾ÞÅµ½ü³°¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡£¶¹æÄú¤Ç½ÐÁö¤·¤¿³ý¸¶¤Ï£¶¥³¡¼¥¹¤«¤é¥³¥ó¥Þ£°£±¤Î¥¹¥ê¥Ã¥È¥ª¡¼¥Ð¡¼¡£½éÆü¥É¥ê¡¼¥àÀï¤Ç¥¤¥óÆ¨¤²¤È¹¥È¯¿Ê¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢£²ÆüÌÜ¤ÇÁá¡¹¤ÈÀïÀþÎ¥Ã¦¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥ì¡¼¥¹¸å¤Ï¡ÖÍ¥¾¡¤Ç¤¤ë´¶¤¸¤ÎÂ¤À¤Ã¤¿¡£¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¸ª¤òÍî¤È¤·¤¿¡£
¡¡º£¸å¤Î£Ó£Ç¤Ø¤Î±Æ¶Á¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢£±£²·î£¹ÆüºÇ½ªÆü¤Î¤È¤³¤Ê¤á£Çµ£·£²¼þÇ¯µÇ°¤Þ¤Ç¤¢¤Ã¤»¤ó¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢£±£±·î£²£µÆü³«Ëë¤ÎÊ¡²¬£Ó£Ç¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×¤Ï½Ð¾ì¤Ç¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢£±£²·î£±£¶Æü³«Ëë¤Î½»Ç·¹¾£Ó£Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¤â¾Þ¶â¥é¥ó¥¯£±£¸°ÊÆâ¤Ê¤é½Ð¾ì¤Ç¤¤ë¡££³£°Æü¸½ºß¡¢³ý¸¶¤Ï¾Þ¶â¥é¥ó¥¯£³°Ì¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£