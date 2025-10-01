“高温風呂”で重いやけど…入所者死亡 介護福祉士の男逮捕
特別養護老人ホームで70代の男性を高温の風呂に入れ、重いやけどを負わせて死亡させたとして、介護福祉士の男が逮捕されました。
逮捕されたのは、介護福祉士の三宅悠太容疑者で、ことし6月、当時、勤務していた大阪市の特別養護老人ホームで、入所者の70代の男性を高温のお湯をはった風呂に入れ、死亡させた疑いがもたれています。
警察によりますと、男性には半身マヒがあり入浴介護が必要な状態でしたが、男性は50度以上のお湯に数分間、浸かっていたとみられます。
司法解剖の結果、死因は敗血症で、全身のおよそ77％にやけどを負っていたということです。三宅容疑者は逮捕前、NNNの取材に故意ではなかったと話していました。
◇
三宅悠太容疑者
「わざとではないです」
──声とか上げたりとか熱いみたいな声は聞こえなかった？
三宅悠太容疑者
「聞こえにくかった」
──同じ空間にいたけど聞こえなかった？
三宅悠太容疑者
「聞こえにくかったです」
──聞こえていたのかどうか
三宅悠太容疑者
「聞こえていたけど、聞こえにくかったです」
◇三宅容疑者は逮捕後の調べに対し、「ケガをさせてやろうといった気持ちはありませんでした」と容疑を否認していて、警察が詳しく調べています。