特別養護老人ホームで70代の男性を高温の風呂に入れ、重いやけどを負わせて死亡させたとして、介護福祉士の男が逮捕されました。

逮捕されたのは、介護福祉士の三宅悠太容疑者で、ことし6月、当時、勤務していた大阪市の特別養護老人ホームで、入所者の70代の男性を高温のお湯をはった風呂に入れ、死亡させた疑いがもたれています。

警察によりますと、男性には半身マヒがあり入浴介護が必要な状態でしたが、男性は50度以上のお湯に数分間、浸かっていたとみられます。

司法解剖の結果、死因は敗血症で、全身のおよそ77％にやけどを負っていたということです。三宅容疑者は逮捕前、NNNの取材に故意ではなかったと話していました。

◇

三宅悠太容疑者

「わざとではないです」

──声とか上げたりとか熱いみたいな声は聞こえなかった？

三宅悠太容疑者

「聞こえにくかった」

──同じ空間にいたけど聞こえなかった？

三宅悠太容疑者

「聞こえにくかったです」

──聞こえていたのかどうか

三宅悠太容疑者

「聞こえていたけど、聞こえにくかったです」

◇

三宅容疑者は逮捕後の調べに対し、「ケガをさせてやろうといった気持ちはありませんでした」と容疑を否認していて、警察が詳しく調べています。