ケアナボーテ♡VC10リラクシング美容液で毛穴レス肌を叶える

美と健康を追求して140年、桃谷順天館グループの明色化粧品から新発売の「ケアナボーテ VC10リラクシング美容液」は、ピュアビタミンC高配合で毛穴の開きやくすみにアプローチ♡ドクダミエキスなど植物由来成分と心を整える香りで、肌と心の両方をリラックスさせる“ご自愛美容液”。9月30日より全国ツルハグループで購入可能です♪

ピュアビタミンCで毛穴悩みにアプローチ

「ケアナボーテ VC10リラクシング美容液」は、即効性の高いピュアビタミンC（アスコルビン酸）を安定化配合♡浸透力に優れ、毛穴の開きやくすみに直撃。

透明感のある毛穴レス肌へ導きます。30mL入りで1,980円（税込）と手に取りやすく、朝晩のスキンケアにおすすめです♪

幸福感に包まれる香りでリラックス

ベルガモットの爽やかさから始まり、優しい花々の香り、スパイシーウッディで深い落ち着きへと変化♡

パフューマー厳選の香りが、毎日のスキンケアを心地よいリラックスタイムに変えます。肌だけでなく、日々の生活に癒しをプラスできる美容液です。

ヴィーガン＆クルエルティフリーで安心

動物性原料不使用で、世界最古のヴィーガン協会「The Vegan Society」認証取得。

動物実験を行わないクルエルティフリー処方で、エシカル志向やベジタリアンにも対応♡安心して毎日使えるスキンケア美容液です。

ケアナボーテ美容液で肌も心もご自愛タイム

「ケアナボーテ VC10リラクシング美容液」は、ピュアビタミンC高配合で毛穴悩みに直撃♡ドクダミエキスなど植物由来成分と心を整える香りで、肌と心の両方をケアできます。

30mL・1,980円（税込）で、9月30日より全国ツルハグループにて発売開始。朝晩のスキンケアを自分をいたわるご褒美時間に変えてみてください♪