【今日の献立】2025年10月1日(水)「黄金比ソース！キノコのハンバーグ」
キノコやブロッコリー、栗を使った秋を感じるメニュー。
【主菜】黄金比ソース！キノコのハンバーグ
調理時間：1時間
カロリー：501Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ 保田 美幸
材料（2人分）玉ネギ 1/2個
サラダ油 小さじ1
塩 少々
＜肉ダネ＞
豚ひき肉 250g
溶き卵 1個分
パン粉 大さじ4
牛乳 大さじ2
粗びき黒コショウ 適量 ナツメグ 少々
塩 適量 サラダ油 小さじ2
シメジ 1パック マイタケ 1パック ニンニク (みじん切り)1片分
ケチャップ 大さじ3
ウスターソース 大さじ1
ドライパセリ 適量
【下準備】玉ネギは粗いみじん切りにしてサラダ油小さじ1と塩少々を加えて中火にかけ、しんなりするまで炒める。
シメジとマイタケは石づきを切り落とし、食べやすく裂く。
【作り方】1. ボウルに玉ネギと＜肉ダネ＞の材料を入れ、手で粘りが出て手が少し重く感じられるまで練り混ぜる。ボウルにラップをかけて冷蔵庫で30分置く。
2. (1)を半量に分け、手に分量外のサラダ油を薄くぬって空気を抜きながらハンバーグ型に整え、中央を指で押して凹ませる。
3. フライパンにサラダ油を中火で熱して(2)を並べ、焼き色がついたら返して弱火にする。
4. シメジ、マイタケ、ニンニクを入れてフライパンに蓋をし、＜肉ダネ＞に火が通り、シメジとマイタケがしんなりするまで蒸し焼きにする。
5. ハンバーグは器に盛り、マイタケとシメジにケチャップ、ウスターソースを加えて中火で炒め合わせてハンバーグにかけ、ドライパセリを振る。
【副菜】ガーリックブロッコリー
ニンニクとブロッコリーの香りが食欲をそそります。
調理時間：15分
カロリー：116Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ 保田 美幸
材料（2人分）ブロッコリー 8房 プチトマト 4個
ニンニク 1片
オリーブ油 大さじ1
酒 大さじ2
塩 適量
【下準備】ブロッコリーは大きければ小房に分ける。プチトマトはヘタを取り、横半分に切る。ニンニクはみじん切りにする。
【作り方】1. フライパンにニンニク、オリーブ油を入れて中火にかけ、香りがたったらプチトマトを加えて炒め合わせる。
2. しんなりしたらブロッコリー、酒を加えてフライパンに蓋をし、ブロッコリーに火が通ったら蓋を外して火を強めて炒め合わせる。
3. 水分が少なくなったら塩で味を調え、器に盛る。
【デザート】マロンアイス
混ぜて作る簡単な秋のデザートです。
調理時間：20分
カロリー：330Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ 保田 美幸
材料（2人分）栗 (渋皮煮)5個
バニラアイス 1カップ
ラム酒 小さじ1
ピスタチオ 7~8粒
【下準備】ピスタチオは粗く刻む。バニラアイスはボウルに移し、常温に置いて少し柔らかくする。
【作り方】1. フードプロセッサーに栗、ラム酒を加えてかくはんして取り出し、バニラアイスと混ぜ合わせ、容器に移し入れる。
2. (1)を冷凍庫に移して少し冷やしかため、器に盛り、ピスタチオを散らす。
