プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「黄金比ソース！キノコのハンバーグ」 「ガーリックブロッコリー」 「マロンアイス」 の全3品。
キノコやブロッコリー、栗を使った秋を感じるメニュー。

【主菜】黄金比ソース！キノコのハンバーグ


調理時間：1時間
カロリー：501Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ　保田 美幸

材料（2人分）

玉ネギ  1/2個
  サラダ油  小さじ1
  塩  少々
＜肉ダネ＞
  豚ひき肉  250g
  溶き卵  1個分
  パン粉  大さじ4
  牛乳  大さじ2
  粗びき黒コショウ  適量   ナツメグ  少々
  塩  適量 サラダ油  小さじ2
シメジ  1パック マイタケ  1パック ニンニク  (みじん切り)1片分
ケチャップ  大さじ3
ウスターソース  大さじ1
ドライパセリ  適量

【下準備】

玉ネギは粗いみじん切りにしてサラダ油小さじ1と塩少々を加えて中火にかけ、しんなりするまで炒める。

シメジとマイタケは石づきを切り落とし、食べやすく裂く。

【作り方】

1. ボウルに玉ネギと＜肉ダネ＞の材料を入れ、手で粘りが出て手が少し重く感じられるまで練り混ぜる。ボウルにラップをかけて冷蔵庫で30分置く。

2. (1)を半量に分け、手に分量外のサラダ油を薄くぬって空気を抜きながらハンバーグ型に整え、中央を指で押して凹ませる。

3. フライパンにサラダ油を中火で熱して(2)を並べ、焼き色がついたら返して弱火にする。

4. シメジ、マイタケ、ニンニクを入れてフライパンに蓋をし、＜肉ダネ＞に火が通り、シメジとマイタケがしんなりするまで蒸し焼きにする。

5. ハンバーグは器に盛り、マイタケとシメジにケチャップ、ウスターソースを加えて中火で炒め合わせてハンバーグにかけ、ドライパセリを振る。

【副菜】ガーリックブロッコリー
ニンニクとブロッコリーの香りが食欲をそそります。

調理時間：15分
カロリー：116Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ　保田 美幸

材料（2人分）

ブロッコリー  8房 プチトマト  4個
ニンニク  1片
オリーブ油  大さじ1
酒  大さじ2
塩  適量

【下準備】

ブロッコリーは大きければ小房に分ける。プチトマトはヘタを取り、横半分に切る。ニンニクはみじん切りにする。

【作り方】

1. フライパンにニンニク、オリーブ油を入れて中火にかけ、香りがたったらプチトマトを加えて炒め合わせる。

2. しんなりしたらブロッコリー、酒を加えてフライパンに蓋をし、ブロッコリーに火が通ったら蓋を外して火を強めて炒め合わせる。

3. 水分が少なくなったら塩で味を調え、器に盛る。

【デザート】マロンアイス
混ぜて作る簡単な秋のデザートです。

調理時間：20分
カロリー：330Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ　保田 美幸

材料（2人分）

栗  (渋皮煮)5個
バニラアイス  1カップ
ラム酒  小さじ1
ピスタチオ  7~8粒

【下準備】

ピスタチオは粗く刻む。バニラアイスはボウルに移し、常温に置いて少し柔らかくする。

【作り方】

1. フードプロセッサーに栗、ラム酒を加えてかくはんして取り出し、バニラアイスと混ぜ合わせ、容器に移し入れる。

2. (1)を冷凍庫に移して少し冷やしかため、器に盛り、ピスタチオを散らす。

