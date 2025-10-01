米大リーグ（ＭＬＢ）は３０日（日本時間深夜）、９月の月間ＭＶＰを発表し、ナ・リーグ投手部門でドジャース・山本由伸投手が３、４月に続いて今季２度目の受賞となった。日本人投手で複数回選出されたのは野茂英雄、伊良部秀輝、ダルビッシュ有がいるが、シーズン２度は史上初。エンゼルス時代の大谷翔平投手は野手（ＤＨ）として２０２１年と２０２３年に達成している。

山本は４試合に先発して１勝０敗、勝ち星はわずか１勝ながら防御率０・６７、２７回を投げて３４奪三振、１１四球、被安打７の内容だった。防御率と被打率８分１厘、１イニング当たりの安打と四球のＷＨＩＰ０・６７はともに驚異的でメジャートップだった。

現地９月６日のオリオールズ戦で９回２死までノーヒットを演じたのを始め、１２日ジャイアンツ戦が７回を１安打、１８日ジャイアンツ戦でも再び５回１／３を１安打と３試合連続５イニング以上を１安打に抑える快投も見せた。

なお、ア・リーグ投手ＭＶＰは５勝０敗、防御率１・８９のヤンキースのＭ・フリード投手が受賞。

打者部門ではア・リーグがヤンキースのＡ・ジャッジ外野手が打率３割７分、１０本塁打、１７打点で３、４月と５月に次いで今季３度目、通算１５度目の受賞。また、ナ・リーグ野手はナショナルズの新人Ｄ・ライル外野手が打率３割９分１厘、６本塁打、１９打点。とりわけ７本の三塁打が特筆された。

１０本塁打したドジャースの大谷は候補にとどまった。