【10月の金運ランキング】 星座占いで開運＆開運アイテムを無料でチェック
●第12位〜第9位
金運を味方につけたいあなたへ── 10月のマネー運を星座別に徹底チェック！お金が舞い込むチャンスが訪れる星座は？ラッキーアクションや開運アイテムとともに、10月をポジティブにスタートさせましょう。幸運を引き寄せるヒントが満載です。
○第12位 獅子座
想定外の状態に忙しくなりそう。それに比例するように、あなたのお疲れも溜まる模様。金銭にまで配慮が回らないようです。タイパやコスパを意識した消費を心がけると、心にも余裕ができてGOOD！後半は、家の整理やリフォーム、家族のサポートにお金を使う傾向に。
○★ラッキーアクション
・たくさんの人と出会う
○★開運アイテム
・甘いフルーツ
○★幸運を引き寄せるヒント
小さな一歩でも、動けば流れが変わります。
○第11位 双子座
ハイリスクハイリターン。どこからともなく甘い誘惑がありそうです。ですが、大丈夫です。あなたは、情報収集に長け、計算も素早くできる優秀さを持っています。特に副業や細かなタスクから臨時収入が期待大。持ち前の賢さを発揮できれば、大化けすることがあります。
○★ラッキーアクション
・リサーチして比較検討をする
○★開運アイテム
・スカルプケア商品
○★幸運を引き寄せるヒント
・契約や買い物は「一晩寝かせる」が吉
○第10位 魚座
キャリアアップのチャンスが巡ってくる兆し。それがお金となって、あなたの手元に届くまでには、まだ少々時間がかかりそう。ですが、確実に上昇気流が発生しています。見直しをするにもよいタイミング。ローンや契約があるなら、この時期に整理しておくと安心です。
○★ラッキーアクション
・滝や海など水に関する場所に行く
○★開運アイテム
・青のボールペン
○★幸運を引き寄せるヒント
・何を望んでいるかを具体的に言語化する
○第9位 射手座
押し活に励むなど、気分よく過ごせそう。ですが、激しく凝るものができると、ついつい深堀りしたくなってしまう模様。一度沼にハマると、抜け出せなくなってしまい、それが後半になってジワジワとひびいてくるかも。先取り貯金をするのが、賢い選択となりそうです。
○★ラッキーアクション
・21日の新月には、財布の中身を整理する
○★開運アイテム
・黒のアイテム
○★幸運を引き寄せるヒント
・本当に大切なことは、水面下で進めて。
●第8位〜第5位
○第8位 蟹座
大きく飛躍できる今、あなたにスポットライトが当たっています。宝くじに当たるなど、心が躍る楽しいこともあります。ですが、目立ってしまうせいか、頼られることもある模様。それがもし、金銭絡みのことなら、少々厄介なことになりそう。ハッキリと断るのがベター。
○★ラッキーアクション
・ひとり旅をする
○★開運アイテム
・発酵食品
○★幸運を引き寄せるヒント
・目標は高く持ち、幸運の器を広げて。
○第7位 山羊座
昇格、昇進など、嬉しい悲鳴を上げることができそう。責任を果たすほど、金運も安定します。収入の見込みがたったことで、堅実なあなたにしては珍しく、衝動買いをしてしまいそう。ですが、楽しく使う分には、プライスレスな価値を呼び込む原動力となるでしょう。
○★ラッキーアクション
・使わなくなった紙類を溜めない
○★開運アイテム
・ブルーライトをカットする眼鏡
○★幸運を引き寄せるヒント
・ふとしたひらめきを大切に。行動に移して。
○第6位 牡牛座
ずっと大切にしていたのに急に冷めて興味を失い、色あせて見える瞬間があるかも。もしそうならば、思い切って手放しましょう。フリマやオークションでは、意外にも高値での取引となる可能性大。そうして得た空になった隙間に新しい金運の種がそっと入り込みます。
○★ラッキーアクション
・断捨離する
○★開運アイテム
・水玉模様
○★幸運を引き寄せるヒント
・睡眠は、リセット時間。たっぷりと眠って。
○第5位 乙女座
あなたの“やる気が金運を動かす”月。モノ消費よりもコト消費を心がけて！「もっと成長したい」という意欲が高まります。あなたらしい斬新な発想が成功への扉を開きます。「日常的なお金の使い方」にも、楽しみや潤いが生まれそう。健康や美容への投資も効果的です。
○★ラッキーアクション
・現状維持より変化を求めて
○★開運アイテム
・スニーカー
○★幸運を引き寄せるヒント
・未来志向の発想が金運を再生させます
●第4位〜第1位
○第4位 蠍座
大きな環境の変化に戸惑いを覚える人もいるかも。ライフイベントによる出費もありそう。何かと物入りですが、大丈夫。明るい光は、見えています。具体的な数字や期限を設定することで、金運の流れが明確に。あなたのところにお金が集まり、追い風が吹いていきます。
○★ラッキーアクション
・1万円札を常に財布に入れておく
○★開運アイテム
・ハンドメイトの小物
○★幸運を引き寄せるヒント
・情報の裏側に金運のヒントがあります。
○第3位 水瓶座
あなたは自由な空気を感じ取っている頃かも。本領発揮。今まで出来なかったことがあるのなら、問題が解消され、突破口が開かれるでしょう。昇給、昇格の可能性大。ここでベースを築いておくと、年末に向けて安定した流れに。また独立を目指す人にも良いタイミング。
○★ラッキーアクション
・資産運用の勉強をしたら即実践。
○★開運アイテム
・筋トレグッズ
○★幸運を引き寄せるヒント
流されることなく、一貫性を大切に。
○第2位 牡羊座
結果よければ、すべてよし！予定取りにいかず、頭を悩ませる場面もありそうです。無理な買い物や深追いは危険です。ですが、後半には予想外の幸運に恵まれ、充実した時間となりそうです。新しい収益ルートの開拓とタナボタ運も相まって、満面の笑みを浮かべる模様。
○★ラッキーアクション
・かぼちゃを食べる
○★開運アイテム
・ゴールドのアクセサリー
○★幸運を引き寄せるヒント
ピンチは大きなチャンス。発想の転換を。
○第1位 天秤座
おめでとうございます！絶好調です！ バランス感覚が最高に冴える月。仕事・人間関係・財運すべてが調和します。「収入アップ」の実感が得られるでしょう。周囲からの評価も高く、思わぬ臨時収入の可能性にも期待！寄付や贈り物は、金運を呼び込むブースター。
○★ラッキーアクション
・21日新月は、新しいことをスタートさせるとGOOD！
○★開運アイテム
・チェック柄のハンカチ
○★幸運を引き寄せるヒント
・クリエイティブ・魅力発信が成功の鍵
今月の金運がイマイチだった方も、来月は運気が好転するかもしれません。小さな行動や意識の変化が、思わぬチャンスを引き寄せる鍵となります。あなたの星座の持つポテンシャルを信じて、10月をポジティブに迎えましょう。
金運を味方につけたいあなたへ── 10月のマネー運を星座別に徹底チェック！お金が舞い込むチャンスが訪れる星座は？ラッキーアクションや開運アイテムとともに、10月をポジティブにスタートさせましょう。幸運を引き寄せるヒントが満載です。
○第12位 獅子座
想定外の状態に忙しくなりそう。それに比例するように、あなたのお疲れも溜まる模様。金銭にまで配慮が回らないようです。タイパやコスパを意識した消費を心がけると、心にも余裕ができてGOOD！後半は、家の整理やリフォーム、家族のサポートにお金を使う傾向に。
・たくさんの人と出会う
○★開運アイテム
・甘いフルーツ
○★幸運を引き寄せるヒント
小さな一歩でも、動けば流れが変わります。
○第11位 双子座
ハイリスクハイリターン。どこからともなく甘い誘惑がありそうです。ですが、大丈夫です。あなたは、情報収集に長け、計算も素早くできる優秀さを持っています。特に副業や細かなタスクから臨時収入が期待大。持ち前の賢さを発揮できれば、大化けすることがあります。
○★ラッキーアクション
・リサーチして比較検討をする
○★開運アイテム
・スカルプケア商品
○★幸運を引き寄せるヒント
・契約や買い物は「一晩寝かせる」が吉
○第10位 魚座
キャリアアップのチャンスが巡ってくる兆し。それがお金となって、あなたの手元に届くまでには、まだ少々時間がかかりそう。ですが、確実に上昇気流が発生しています。見直しをするにもよいタイミング。ローンや契約があるなら、この時期に整理しておくと安心です。
○★ラッキーアクション
・滝や海など水に関する場所に行く
○★開運アイテム
・青のボールペン
○★幸運を引き寄せるヒント
・何を望んでいるかを具体的に言語化する
○第9位 射手座
押し活に励むなど、気分よく過ごせそう。ですが、激しく凝るものができると、ついつい深堀りしたくなってしまう模様。一度沼にハマると、抜け出せなくなってしまい、それが後半になってジワジワとひびいてくるかも。先取り貯金をするのが、賢い選択となりそうです。
○★ラッキーアクション
・21日の新月には、財布の中身を整理する
○★開運アイテム
・黒のアイテム
○★幸運を引き寄せるヒント
・本当に大切なことは、水面下で進めて。
●第8位〜第5位
○第8位 蟹座
大きく飛躍できる今、あなたにスポットライトが当たっています。宝くじに当たるなど、心が躍る楽しいこともあります。ですが、目立ってしまうせいか、頼られることもある模様。それがもし、金銭絡みのことなら、少々厄介なことになりそう。ハッキリと断るのがベター。
○★ラッキーアクション
・ひとり旅をする
○★開運アイテム
・発酵食品
○★幸運を引き寄せるヒント
・目標は高く持ち、幸運の器を広げて。
○第7位 山羊座
昇格、昇進など、嬉しい悲鳴を上げることができそう。責任を果たすほど、金運も安定します。収入の見込みがたったことで、堅実なあなたにしては珍しく、衝動買いをしてしまいそう。ですが、楽しく使う分には、プライスレスな価値を呼び込む原動力となるでしょう。
○★ラッキーアクション
・使わなくなった紙類を溜めない
○★開運アイテム
・ブルーライトをカットする眼鏡
○★幸運を引き寄せるヒント
・ふとしたひらめきを大切に。行動に移して。
○第6位 牡牛座
ずっと大切にしていたのに急に冷めて興味を失い、色あせて見える瞬間があるかも。もしそうならば、思い切って手放しましょう。フリマやオークションでは、意外にも高値での取引となる可能性大。そうして得た空になった隙間に新しい金運の種がそっと入り込みます。
○★ラッキーアクション
・断捨離する
○★開運アイテム
・水玉模様
○★幸運を引き寄せるヒント
・睡眠は、リセット時間。たっぷりと眠って。
○第5位 乙女座
あなたの“やる気が金運を動かす”月。モノ消費よりもコト消費を心がけて！「もっと成長したい」という意欲が高まります。あなたらしい斬新な発想が成功への扉を開きます。「日常的なお金の使い方」にも、楽しみや潤いが生まれそう。健康や美容への投資も効果的です。
○★ラッキーアクション
・現状維持より変化を求めて
○★開運アイテム
・スニーカー
○★幸運を引き寄せるヒント
・未来志向の発想が金運を再生させます
●第4位〜第1位
○第4位 蠍座
大きな環境の変化に戸惑いを覚える人もいるかも。ライフイベントによる出費もありそう。何かと物入りですが、大丈夫。明るい光は、見えています。具体的な数字や期限を設定することで、金運の流れが明確に。あなたのところにお金が集まり、追い風が吹いていきます。
○★ラッキーアクション
・1万円札を常に財布に入れておく
○★開運アイテム
・ハンドメイトの小物
○★幸運を引き寄せるヒント
・情報の裏側に金運のヒントがあります。
○第3位 水瓶座
あなたは自由な空気を感じ取っている頃かも。本領発揮。今まで出来なかったことがあるのなら、問題が解消され、突破口が開かれるでしょう。昇給、昇格の可能性大。ここでベースを築いておくと、年末に向けて安定した流れに。また独立を目指す人にも良いタイミング。
○★ラッキーアクション
・資産運用の勉強をしたら即実践。
○★開運アイテム
・筋トレグッズ
○★幸運を引き寄せるヒント
流されることなく、一貫性を大切に。
○第2位 牡羊座
結果よければ、すべてよし！予定取りにいかず、頭を悩ませる場面もありそうです。無理な買い物や深追いは危険です。ですが、後半には予想外の幸運に恵まれ、充実した時間となりそうです。新しい収益ルートの開拓とタナボタ運も相まって、満面の笑みを浮かべる模様。
○★ラッキーアクション
・かぼちゃを食べる
○★開運アイテム
・ゴールドのアクセサリー
○★幸運を引き寄せるヒント
ピンチは大きなチャンス。発想の転換を。
○第1位 天秤座
おめでとうございます！絶好調です！ バランス感覚が最高に冴える月。仕事・人間関係・財運すべてが調和します。「収入アップ」の実感が得られるでしょう。周囲からの評価も高く、思わぬ臨時収入の可能性にも期待！寄付や贈り物は、金運を呼び込むブースター。
○★ラッキーアクション
・21日新月は、新しいことをスタートさせるとGOOD！
○★開運アイテム
・チェック柄のハンカチ
○★幸運を引き寄せるヒント
・クリエイティブ・魅力発信が成功の鍵
今月の金運がイマイチだった方も、来月は運気が好転するかもしれません。小さな行動や意識の変化が、思わぬチャンスを引き寄せる鍵となります。あなたの星座の持つポテンシャルを信じて、10月をポジティブに迎えましょう。