10月4日投開票の自民党総裁選に向けて、「news zero」では候補者5人の考えを個別にお伝えしています。30日は前経済安保担当相の高市早苗氏（64）です。

前経済安保相・高市早苗氏（64）「日本列島を強く豊かに」

高市氏は30日、麻生最高顧問と会談を行い、総裁選での支援を求めたということです。高市氏は何を訴えるのでしょうか。

■去年の総裁選“敗北”のあと…

前経済安保相・高市早苗氏

「去年、総裁選挙に敗れたあと、同僚で応援してくださった議員の方々からいろんなことを言われました。『君は人付き合いが悪いから、飲み会にあまり出ないからだめなんだ』とかいろんな話がありましたけれども、昨年から1年、一生懸命歩いて、いろんな方のお声をうかがってきた」

前経済安保相・高市早苗氏

「本当に日々の生活の暮らしの厳しさとか、中小企業・小規模事業者の痛みをわかっているのかというお声、それから一番ショックだったのが、自民党の政策には夢がないと言い切られたことでしたね」

■「給付付き税額控除」掲げるワケ

全国行脚の中で聞いた声を政策にいかしたといい、そのひとつが今回の総裁選で掲げた「給付付き税額控除」です。

前経済安保相・高市早苗氏

「ずっと温めてきた政策です。給付付き税額控除というのは、生活保護よりも少し上の層である中・低所得者層にメリットがある制度です。つまり、税金として引き切れない分については給付をするという形の組み合わせのものでございます。これはやっぱり諸外国に比べますと、日本の場合は中・低所得者層に対する手当が少ないと感じたので」

■外国人政策 どう考える？

また、外国人政策も強く訴えます。

前経済安保相・高市早苗氏

「ルールを守ってちゃんと日本の法律を守って、日本の文化なども尊重しながら暮らしてくださっている外国人にひどいとばっちりがいっているなと。もう外国人というだけで、なんていうんですかね、『出て行ってください』みたいなことをおっしゃる方もいますよね。そういうことに危機感を覚えました。だから、私たち日本人が海外に出ても一緒だし、外国人が日本で暮らしてくださる場合にも、観光に来てくださる場合にも、お互いにルールはしっかり守っていく、これが必要だと思います」

前経済安保相・高市早苗氏

「それから、やはり外国人による土地・建物等の取得がこれ以上進んで本当にいいのかというのが少し目に見えてきた」

■外国人観光客“シカを蹴る”発言

一方で、波紋を広げた発言もありました。

前経済安保相・高市早苗氏（9月22日）

「奈良のシカをですよ、足で蹴り上げるとんでもない人がいます。外国から観光に来て、日本人が大切にしているもの、わざと痛めつけようとする人がいるんだとすれば、皆さん、何かが行き過ぎている。そう思われませんか」

この発言について、共産党の小池書記局長は「外国人に対する偏見、排外主義的な議論をあおりたてる」と指摘するなど、外国人だけ取り上げるのは「不適切」という声があがっています。

高市氏にどのように事実確認をしたか聞くと…

――シカを蹴り上げていた人がいたということをどのように確認したのか。また、外国人だけ取り上げるのは不適切ではないのかという批判も出ているが？

前経済安保相・高市早苗氏

「そのような誤解があったとしたら大変残念なんですが、今、奈良県では県警がDJポリスとして、英語・中国語でシカへの加害行為、これがだめなんだと呼びかけてくれています」

前経済安保相・高市早苗氏

「私自身も何年か前ですが英語圏の方でしたが、自分も経験があるんですが、シカせんべいを持ってじらすと、寄ってきて足を踏まれるんです。私もやられました。最初から素直にシカに食べさせてあげたらいいんですが、そういうことをして足を踏まれて怒ってシカを蹴っている英語圏の国の方がいらっしゃったんで、エサをどうやって食べさせたらいいかということから始まって、奈良のシカに関しては足で蹴るということをしたらいけないんだと、いけないことになっているんだと私自身が説明したこともございます。ただ、日本人によるシカに対する虐待というのは、これまで地方新聞でも何度も取り上げられてきて、だんだんそういうことも減ってきたところです」

最後に、総裁選への意気込みをこう語りました。

前経済安保相・高市早苗氏「なかなか厳しい総裁選挙でございますが、今やらなきゃ間に合わないことをしっかり訴えて、未来への責任を果たしたいという気持ちで一生懸命戦っていますので、頑張ります」