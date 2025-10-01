¡ÚÂ¿ËàÀî¥Ü¡¼¥È¡¦£Çµ¥¦¥§¥¤¥¡¼¥«¥Ã¥×¡Û±öÅÄËÌÅÍ£´Ž¤£²Ž¤£±Ãå¤ÇÍ½ÁªÀÞ¤êÊÖ¤·¡Ö¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹Â¿ËàÀî¤Î£Çµ¡Ö¥¦¥§¥¤¥¡¼¥«¥Ã¥×³«Àß£·£±¼þÇ¯µÇ°¡×¤Ï£³£°Æü¡¢Í½Áª£²ÆüÌÜ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡±öÅÄËÌÅÍ¡Ê£³£·¡áÊ¡²¬¡Ë¤Ï£·£Ò¡¢£³¹æÄú¤Ç½ÐÁö¡££±£Í±Ô¤¯¤Þ¤¯¤êº¹¤·¡£¥Ð¥Ã¥¯¤Ç£±¹æÄú¡¦¿¹¹â°ì¿¿¤ËçØÀè¤ò¤«¤±¤ë¤È¡¢£²£Í¤ÇÆÍ¤Êü¤·¤Æ¤½¤Î¤Þ¤Þ¥´¡¼¥ë¡£¥·¥ê¡¼¥º½é¾¡Íø¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤à£·£°¹æµ¡¤Î£²Ï¢Î¨¤Ï£²£¸¡ó¤ÈÄã¤á¡£¤·¤«¤·¡Ö¥ì¡¼¥¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¹Ô¤Â¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ÎÀè¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë´¶¤¸¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¿ô»ú°Ê¾å¤ÎÆ°¤¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£Ç¯¤Ï£³·î¤Î¼ã¾¾¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ç£Ó£Ç½éÍ¥½Ð¡Ê£²Ãå¡Ë¤ò²Ì¤¿¤¹¤Ê¤É¡¢¶á¶·¤Ï½¼¼Â¡£¤Þ¤¿¡¢ÅöÃÏ¤Ï£²£°£±£´Ç¯£¶·î¤Ë½éÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¿åÌÌ¤Ç¡ÖÂ¿ËàÀî¤Ï»×¤¤½Ð¤Î¾ì½ê¡£¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¹¥°õ¾Ý¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£´¡¢£²¡¢£±Ãå¤ÇÍ½ÁªÀÞ¤êÊÖ¤·¡£¡Öº£¤ÎÂ¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤Æ¡¢½¸ÃæÎÏ¤òÅÓÀÚ¤é¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÁá¤¯¤â¥ì¡¼¥¹¤ËÀìÇ°¤Ç¤¤ë»Å¾å¤¬¤ê¡£»×¤¤½Ð¤Î¿åÌÌ¤Ç¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò²Ô¤®¡¢Í½Áª¾å°ÌÆÍÇË¤òÌÜ»Ø¤¹¡£