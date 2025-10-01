相馬勇紀、痛恨のＰＫ失敗　町田初の海外遠征でアジア初勝利逃し「悔しい勝ち点１になった」

◆ＡＣＬＥ ▽第２節 ＪＤＴ０―０町田（３０日、マレーシア・ジョホール）

町田は敵地でジョホール・ダルル・タクジム（ＪＤＴ・マレーシア）に０―０で引き分けた。前半２０分にＦＷナサンホがエリア内で倒されＰＫを獲得するも、同２３分にキッカーのＦＷ相馬勇紀が右に蹴った球はポストに直撃。相馬は「自分の所でＰＫを外してしまったので、悔しい勝ち点１になった」と悔やんだ。

劇的勝利を収めた２７日の岡山戦（１〇０）から中２日。クラブ初の海外遠征となった一戦は序盤から５バック気味に守る相手に攻撃の主導権を握るが、相手ＧＫの好セーブなどもあり得点は出来ず。後半は相手に攻められる時間も長くなった。当地マレーシア・ジョホールバルは、日本が初めてＷ杯の出場権を勝ち取った「ジョホールバルの歓喜」（９８年フランスＷ杯予選）の地だが、クラブ待望のアジア初勝利は持ち越しとなった。

１０月４日にはリーグ戦で広島と敵地で戦う。シーズンも残り６試合。リーグ戦で今季８得点１０アシストを記録するアタッカーは「個人的に次は絶対にチームのために結果を出す。勝ち点３を取れるようにいい準備をしたい」と言葉に力を込めた。