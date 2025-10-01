国産野菜や豆類を使用！JA全農たまご ニッポンエール「畑から生まれたたまご」シリーズ「たまごサラダタイプ」

JA全農たまごは、国産の野菜や豆類などの植物由来の原材料でたまごの美味しさを再現した「畑から生まれたたまご」シリーズを拡充し、新たに「たまごサラダタイプ」をニッポンエールブランドから2025年9月29日(月)により販売中です。

あわせて、既存の「スクランブルタイプ」もパッケージ刷新と賞味期限延長を行い、同日リニューアル発売します。

JA全農たまご ニッポンエール「畑から生まれたたまご」シリーズ「たまごサラダタイプ」

「畑から生まれたたまご たまごサラダタイプ」基本情報

価格オープン価格発売日2025年9月29日(月)販売場所関東エリア各量販店・ECサイトにて順次販売内容量60g賞味期限730日

食の多様性に応えるプラントベースフードの新商品

「たまごを販売する企業」であるJA全農たまごが、健康やライフスタイル、環境配慮といった「食の多様性（フードダイバーシティ）」というテーマに向き合い、本シリーズを開発しました。

誰もが同じ食卓を気兼ねなく囲める選択肢を届けたいという想いから、日本の畑で収穫された野菜や豆類などの国産植物由来の原材料を使用しています。

このシリーズは、NPO法人ベジプロジェクトジャパンの**ヴィーガン認証を取得**しており、幅広い食の志向を持つ方が安心して楽しめる商品です。

畑から生まれたたまご たまごサラダタイプ（新発売）

国産のかぼちゃ、にんじん、白いんげん豆*どの植物由来の原料を使用し、たまごを不使用でありながら、コクのあるマヨネーズ風味に仕上げられた新商品です。

植物生まれの優しいコクとまろやかな味わいが楽しめ、白身風の具材と**黄身風のペースト**を合わせることで、たまごサラダらしい食感を見事に再現しています。

パンやクラッカーに乗せるだけで、手軽に美味しく召し上がることができます。

畑から生まれたたまご スクランブルタイプ（リニューアル）

価格オープン価格発売日2025年9月29日(月)販売場所関東エリア各量販店・ECサイトにて順次販売内容量60g賞味期限730日（従来の360日から延長）

既存の「スクランブルタイプ」は、商品の特長である**“ふわとろ感”**がより伝わるよう、パッケージデザインが刷新されました。

さらに、賞味期限が従来の360日から**730日へと大幅に延長されました。

