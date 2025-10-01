理想のボディラインを目指す！PLAN;S CLINIC ボディ完成パッケージ「Highペッ注射MAX 1部位サービス」キャンペーン

韓国美容クリニックPLAN;S CLINICは、2025年10月9日(木)から10月11日(土)までの3日間限定で、「ボディ完成パッケージ」施術を利用したお客様を対象に、「Highペッ注射MAX 1部位サービス」を提供するキャンペーンを実施します。

大学研究所との協業で効果が証明された「ペッ注射」の最高グレードを、お得に体験できる機会となります。

イベント基本情報

価格対象パッケージ施術を利用で「Highペッ注射MAX 1部位」をサービス（通常29万8千ウォン相当・税別）発売日2025年10月9日(木)〜10月11日(土)販売場所プランエスクリニック（PLANS CLINIC）対象期間中に「ボディ完成パッケージ」以上の施術をされた方

3日間限定！最高グレード「Highペッ注射MAX」がサービスに

韓国美容クリニックPLAN;S CLINICは、2025年10月9日(木)から10月11日(土)までの3日間限定で、ボディラインを集中ケアするお得なキャンペーンを実施します。

期間中に来院し、**「ボディ完成パッケージ」**以上の施術をご利用のお客様を対象に、通常29万8千ウォン（税別）の**「Highペッ注射MAX 1部位」**が無料で提供されます。

この特典はボディ施術を対象とするもので、フェイスへの施術は対象外となります。

対象となるボディ完成パッケージ一覧

今回のキャンペーンの対象となる「ボディ完成パッケージ」は、複数の施術を組み合わせ、より理想的なボディラインを目指すためのプランです。

「Basic」「Plus」「Premium」「Premium＋」といったプランの種別にかかわらず、以下のパッケージが特典の対象となります。

プレミアム パッケージオンダリフティング×Highペッ注射 パッケージトリプルボディ×Highペッ注射 パッケージエムスカルプトNEO×Highペッ注射 パッケージエムスカルプトNEO×オンダリフティング×Highペッ注射 パッケージ

韓国でのみ受けられる！プランエスクリニックの「ペッ注射」

プランエスクリニックの「ペッ注射」は、韓国国内の大学研究所との協業および動物実験をもとに、**脂肪細胞の大きさ・個数が37％減少したことが証明**されている、韓国でのみ受けられる特別な脂肪溶解注射施術です。

ダイエットをしてもなかなか痩せない特定部位に対し、集中的なケアを目的としています。

「ペッ注射」のみで痩せることを目的とする場合は、通常、1週間に1回、計3回以上の施術が推奨されています。

主な費用目安（参考）

施術名1部位あたりの費用（税別）フェイスペッ注射9万ウォンボディペッ注射12万ウォンHighペッ注射(Max)29万8千ウォン

PLAN;S CLINICは、最新の韓国美容医療技術を導入しており、お客様一人ひとりの体型や希望に合わせたカウンセリングとアフターケアを安全第一で提供しています。

メンズ向けの施術も受け付けているため、性別を問わず利用が可能です。

ソウル市江南区のPLAN;S CLINICで開催される、3日間限定の「Highペッ注射MAX 1部位サービス」キャンペーンの紹介でした。

