東京都の小池知事は、高騰する都内の火葬料金をめぐって、民間火葬場に対して火葬料金などの指導を適切に行えるよう国に法改正を要望していくとともに、都内のすべての火葬場を調査すると述べました。

東京23区内には、現在、公営の火葬場が2か所、民営が7か所ありますが、都議会各会派は民営の火葬場が料金を値上げしたことや、火葬場の数が足りないといった火葬体制を問題視しています。各会派はプロジェクトチームを立ち上げ、専門家から意見聴取をしたり、厚生労働大臣に要望活動を行ったりしていました。

墓地・埋葬に関する法律では、火葬場の指導監督権限は区市町村にあることから、東京都は都と区市町村が連携して対応を進めていく方針を明らかにしていました。

また、30日の都議会で、小池知事は、今後の人口動態を踏まえると火葬需要の増加が見込まれることから、民間火葬場に対して火葬料金などの指導を適切に行えるよう、区と連携して「今後、必要な法改正等を国に要望していく」と述べました。

今年度中に、都内の死亡者数の長期推移と都内すべての火葬場の火葬能力などの調査を実施し、火葬能力の強化に向けて対応策を検討していくということです。