BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュア「DX超合金 VF-17S ナイトメアステルスバルキリー（ガムリン木崎機）」の予約受付を10月1日より開始する。価格は29,700円。商品の発送は2026年3月の予定。

本製品は、アニメ「マクロス7」より、ガムリン木崎が搭乗する「VF-17S ナイトメアステルスバルキリー」を、同社のアクションフィギュアシリーズ「DX超合金」で商品化したもの。進化形であるVF-171から逆算して立体化し、「ステルスバルキリー」の名の通り、ファイター形態での薄さが再現されている。全高は約250mm。

バトロイド形態正面。胸部ビーム砲はポールジョイントで可動する

バトロイド形態背面。主翼はコンパクトにたたまれる

ガンポットを装備。ファイターはトイオリジナルギミックとして懸架が可能

ガウォーク高速専用モード。肘の砲身が伸縮するギミック付き

ガウォーク格闘専用モード。いずれの形態でも台座へのディスプレイが可能

ランディングギアを展開し駐機状態でのディスプレイも可能

コクピットにはガムリンのパイロットフィギュアを格納

ステルス性を重視した形態形状を再現

高速専用のガウォーク形態

商品内容

・本体

・ガンポッド

・交換用手首パーツ左右各3種

・パイロットフィギュア

・手首パーツ用カバー左右

・専用台座一式

・補助棒

(C)1994 BIGWEST

※発売日は流通により前後する場合があります。