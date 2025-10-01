「DX超合金 VF-17S ナイトメアステルスバルキリー（ガムリン木崎機）」の予約受付が本日10月1日より開始
【DX超合金 VF-17S ナイトメアステルスバルキリー（ガムリン木崎機）】 予約受付：10月1日より開始 商品発送：2026年3月 予定 価格：29,700円
・本体
(C)1994 BIGWEST
BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュア「DX超合金 VF-17S ナイトメアステルスバルキリー（ガムリン木崎機）」の予約受付を10月1日より開始する。価格は29,700円。商品の発送は2026年3月の予定。
本製品は、アニメ「マクロス7」より、ガムリン木崎が搭乗する「VF-17S ナイトメアステルスバルキリー」を、同社のアクションフィギュアシリーズ「DX超合金」で商品化したもの。進化形であるVF-171から逆算して立体化し、「ステルスバルキリー」の名の通り、ファイター形態での薄さが再現されている。全高は約250mm。
バトロイド形態正面。胸部ビーム砲はポールジョイントで可動する
バトロイド形態背面。主翼はコンパクトにたたまれる
ガンポットを装備。ファイターはトイオリジナルギミックとして懸架が可能
ガウォーク高速専用モード。肘の砲身が伸縮するギミック付き
ガウォーク格闘専用モード。いずれの形態でも台座へのディスプレイが可能
ランディングギアを展開し駐機状態でのディスプレイも可能
コクピットにはガムリンのパイロットフィギュアを格納
ステルス性を重視した形態形状を再現
高速専用のガウォーク形態
商品内容
・本体
・ガンポッド
・交換用手首パーツ左右各3種
・パイロットフィギュア
・手首パーツ用カバー左右
・専用台座一式
・補助棒
(C)1994 BIGWEST
※発売日は流通により前後する場合があります。