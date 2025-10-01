【一番くじ 幽☆遊☆白書 暗黒武術会編 vol.2】 10月1日13時より一番くじONLINE限定販売 価格：1回850円

BANDAI SPIRITSは、ハズレなしのキャラクターくじ「一番くじ 幽☆遊☆白書 暗黒武術会編 vol.2」を10月1日13時より一番くじONLINE限定で販売する。価格は1回850円。

本商品は、「幽☆遊☆白書 暗黒武術会編」にフォーカスした一番くじの第2弾。今弾では、A賞からD賞に、蔵馬、鴉、飛影、武威のMASTERLISEフィギュアが登場する。その他にも、戸愚呂兄弟・鴉・武威の「SOFVICちゅ」や、キャラクターモチーフのクリアポスター、ラバーチャームなどがラインナップしている。

また、最後のくじを引くともらえるラストワン賞にはMASTERLISEで初立体化された「戸愚呂兄弟」が用意されている。

A賞 蔵馬 MASTERLISE

全1種

サイズ：約25cm

薔薇棘鞭刃を手にした凛々しい姿の蔵馬

B賞 鴉 MASTERLISE

全1種

サイズ：約25cm

クールで冷たい目をした鴉がMASTERLISEで初立体化

C賞 飛影 MASTERLISE

全1種

サイズ：約18cm

忌呪帯法を使った包帯を巻いた姿の飛影は武威との決戦を蘇らせる

D賞 武威 MASTERLISE

全1種

サイズ：約23cm

武威がMASTERLISEで初立体化。鎧を外した後の立ち姿とこだわりある造形は見どころ

E賞 SOFVICちゅ

全4種（選べません）

サイズ：約10cm

戸愚呂兄弟・鴉・武威が新ブランド「SOFVICちゅ」にて初立体化。並べて飾るのにちょうど良い、全長約10cmの可愛らしいサイズ感はコレクションにも最適。

F賞 クリアポスター

全8種（選べる）

サイズ：B4

「幽☆遊☆白書」のキャラクターをモチーフにしたクリアポスター。DVDパッケージをオマージュしたデザインは単品でも並べて飾っても楽しめる。

G賞 クリアファイル＆ステッカー

全6種（選べる）

サイズ：クリアファイル A4、ステッカー 約9cm

「幽☆遊☆白書」のキャラクターをモチーフにしたクリアファイル＆ステッカー。放送当時の懐かしいデザインに仕上がっている。

H賞 ラバーチャーム

全6種（選べる）

サイズ：約6cm

「幽☆遊☆白書」のキャラクターをモチーフにしたラバーチャーム。

ラストワン賞 戸愚呂兄弟 MASTERLISE

サイズ：約26cm

ダブルチャンスキャンペーン

「ラストワン賞 戸愚呂兄弟 MASTERLISE」と同一の賞品が抽選で当たるダブルチャンスキャンペーンが発売日から2026年1月末日まで開催される。当選数は30個。

※挑戦時点で当選上限に達している場合があります。

※当選数は店頭とオンライン販売の合算となります。

※「ラストワン賞 戸愚呂兄弟 MASTERLISE」と同一の賞品となります。

※当選はお一人につき1回までとなります。

※期間は延長される場合がございます。

原作／冨樫義博「幽☆遊☆白書」（集英社「ジャンプコミックス」刊） (C)Yoshihiro Togashi 1990年－1994年 (C)ぴえろ／集英社

※発売日は流通により前後する場合があります。

※なくなり次第終了となります。

※画像と実際の商品とは異なる場合がございます。

※掲載されている内容は予告なく変更する場合がございます。

※本商品は海外で一番くじ・一番くじ以外の方法で販売する可能性があります。