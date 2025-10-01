大人気アニメ「ザ・シンプソンズ」、20年ぶりの新作映画製作が決定

「ザ・シンプソンズ」の新作映画が製作されるようだ。同人気アニメの2007年以来となる映画版が、2027年7月23日に公開されることになった。



「ザ・シンプソンズ MOVIE」からおよそ20年の時を経て公開される映画版。内容については明らかになっていないものの、ホーマー・シンプソンが数字の「2」というデコレーションが散りばめられたピンクのドーナツを握った姿が描かれた映画の告知ポスターが、このたび解禁となった。



前作の映画版では、スプリングフィールドの湖の汚染が、ホーマーが拍車をかけたことにより悪化し、町全体がドームで覆われて隔離される様子が描かれた。



この映画は大ヒットを記録。5億ドル（約740億円）超の興行収入を記録していた。